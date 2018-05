Randalierer zerstören Toiletten in Aldingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter eine öffentliche Toilette am Rathaus Aldingen in blinder Zerstörungswut beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Von den Unbekannten wurde eine Türverglasung an der Herrentoilette eingeschlagen sowie Handtuchhalter von der Wand gerissen. Halter für die Toilettenbürsten rissen die Täter herunter und zerschlugen Spiegel.

Auch im Bereich der Damentoilette wurden eine Türverglasung, Spiegel und Handtuchspender beschädigt.

Möglicherweise steht diese Tat im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung, die in der gleichen Nacht in der Herrentoilette der Gemeinschaftsschule Aldingen in der Heubergstraße begangen wurde. Dort haben unbekannte einen Spiegel eingeschlagen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Spaichingen (07424 / 9318-0) entgegen. (pz)