„Rübengeister“ ziehen durch Aldingen

Die Narrenfreunde Aldingen e.V. veranstalten am Freitag, 20. Oktober, den fünften Aldinger „Rübengeischterumzug“. Da sich der Verein den Erhalt des heimischen Brauchtums auf die Fahne geschrieben hat, nimmt er dies zum Anlass, die Kinder wieder an diese alte schwäbische Tradition heranzuführen, um so auch „vom US-Amerikanischen Halloween-Trend abzulenken“, wie es in der Ankündigung des Vereins heißt.

Eigens dazu hat Landwirt Beilharz wieder Rüben gepflanzt, die eigenhändig geerntet wurden. Diese werden dann am gemeinsamen Treffpunkt – der Kindertagestätte „Arche“ – für einen Unkostenbeitrag von einem Euro verkauft. Beginn ist um 17 Uhr. Es wird dann auch sofort mit dem Schnitzen der (teils vorausgefrästen) Rüben begonnen. (Es gibt dort auch Getränke zu kaufen.) Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

Nach dem phantasievollen Schnitzen der Rüben geht es in der Dunkelheit ab 18.30 Uhr mit einem kleinen Umzug, der vom Aldinger Musikverein angeführt wird, durch den Ort. Ziel ist der Marktplatz. Dort wird für alle Speis und Trank zum Verkauf angeboten. Auch sind alle interessierten Bürger Aldingens zu diesem Umzugsabschluss auf den Markplatz herzlich eingeladen.

Mitzubringen sind: Schnitzwerkzeug (Messer etc.), Kerze, möglichst einen Rübengeischtertragestock oder eine andere Tragevorrichtung. Wichtig: Wer vorab Rüben zum Schnitzen benötigt, kann sich bei Zunftmeister Ralf Schräpel melden (zunftmeister@narrenfreunde.de).

Die Schirmherrschaft für den Rübengeischterumzug übernimmt Bürgermeister Ralf Fahrländer. (pm)