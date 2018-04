Gerade einmal zehn von 46 Mitgliedern sind zur Hauptversammlung des Aquariumverein Ludwigia Aldingen gekommen. Sie hat im Vereinsheim stattgefunden, das zum Jahreswechsel an die Landsmannschaft der Donauschwaben verkauft wurde. „Quo vadis Ludwigia?“, wohin geht die Reise, so titelte der Jahresbericht des Vorsitzenden Ralf Schräpel. Das vergangene Jahr sei für die Aquariumfreunde nicht leicht gewesen, ging aus seinem Bericht hervor.

Zuerst war die Heizung des Vereinsheims zu sanieren; dann stellte sich heraus, dass der Boden und die Küche auch dringend einer Erneuerung bedürfen. Das hätte die Finanzsituation nicht leisten können. Gleichzeitig gehen die Aktivitäten im Verein immer weiter zurück. Die Betreuung des Pflegebeckens im Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil war 2017 nach über 20 Jahren gekündigt worden, was erhebliche Finanzeinbußen mit sich brachte. Die Börse konnte mangels Anbietern und Helfern nicht stattfinden.

In dieser Situation signalisierten die Mitglieder der Landsmannschaft der Donauschwaben Interesse am Kauf des Vereinsheims (wir berichteten). Damit wäre dem Aquariumverein zwar eine große Last genommen, doch speziell die älteren Mitglieder, die vor 42 Jahren viel Energie in den Bau des Heimes gesteckt haben, taten sich schwer mit der Entscheidung. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde im September 2017 dem Verkauf an die Donauschwaben zugestimmt. Schräpel trat in die Verkaufsverhandlungen ein, bei denen Bürgermeister Ralf Fahrländer von Gemeindeseite als Grundstückseigentümer involviert war. In vielen Sitzungen wurden der Kaufpreis verhandelt und die Zahlungsmodalitäten festgelegt. Der Verkauf erfolgte zum Jahreswechsel. Die Vorstandschaft der Landsmannschaft der Donauschwaben sicherte zu, dass sich die Rentner der Ludwigia wie gewohnt einmal im Monat gebührenfrei im Vereinsheim treffen können.

Darüber hinaus konnte Schräpel bei der Versammlung keine weiteren Termine bekannt geben. Eine Börse ist auch für dieses Jahr nicht geplant und Fachvorträge sind im Moment keine angedacht. Die Wahlen verliefen deshalb erfreulich, weil sich Karl Jung aus freien Stücken für das Amt eines Beisitzers meldete. Schräpel als Vorsitzender, Steffen Probst als Kassierer und Saliha Hamdi als Schriftführerin sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Kassenprüfer sind weiter Maria Schnitzer und Michael Müller.