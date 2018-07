Pokal für die Frauen ist ausgelost

Beim Bezirkspokalwettbewerb der Frauen der Fußball-Bezirke Schwarzwald und Zollern nehmen 20 Mannschaften teil. Zunächst finden vier Spiele um den Einzug in die erste Runde statt, in der insgesamt 16 Mannschaften an den Start gehen. Die vier Entscheidungsspiele müssen bis Ende August ausgeführt werden. Die erste Runde findet am 1. und 2. September statt.

Die Entscheidungsspiele

Spiel 1: TSV Geislingen – SV Spaichingen; Spiel 2: SGM Locherhof/Mariazell I – SGM Herrenzimmern/Villingendorf; Spiel 3: SpVgg Aldingen – SV Sulgen; Spiel 4: SGM Frittlingen/Wilflingen – SGM Beffendorf/Hochmössingen.

Die erste Bezirkspokalrunde

SV Bärenthal II – FC Göllsdorf; Sieger Spiel 1 – SGM Aichhalden/Rötenberg; SV Bärenthal – Sieger Spiel 3; TSV Stetten/Hechingen – FC Hardt; SGM Locherhof/Mariazell II – FV Rot-Weiß Ebingen; SGM Heuberg – SC 04 Tuttlingen; SGM SV Tuningen/FC Dauchingen – SV Unterdigisheim; Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 2.