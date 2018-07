Pläne für seniorengerechtes Wohnen im Ortszentrum vorgestellt und diskutiert

„Es gibt nichts zu jammern. Kein Grund!“ „Unsere Gemeinde mit ihren 7 600 Einwohnern ist in gutem Zustand, Projekte, die wir vorhatten, sind auf dem Weg oder erledigt.“ Nicht in jeder Gemeinde erlebt der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder (CDU) solche Aussagen wie dies beim Besuch in Aldingen durch Bürgermeister Ralf Fahrländer zu vernehmen war, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

Was jetzt ansteht und was das Hauptthema bei dem Gespräch war, ist die städtebauliche Planung zum seniorengerechten Wohnen im Ortszentrum. Ein Vorhaben, das schon recht konkrete Gestaltung angenommen hat und genau den Bedürfnissen einer Bevölkerung entspricht, die zunehmend älter ist. Wohnen im Alter, möglichst selbstbestimmt und, wie in Aldingen geplant, im Ortszentrum, Pflege in einem geeigneten und angemessenen Umfeld, Wohnraum ermöglichen für junge Leute – es sind dies die Themen, mit denen die Bundespolitik beschäftigt ist und wofür sie im Koalitionsvertrag Grundlagen geschaffen hat: So Volker Kauder beim Gespräch mit dem Bürgermeister, CDU-Mitgliedern mit dem Ortsvorsitzenden Gerhard Kratt an der Spitze und mit weiteren Gästen. Eine Debatte, die gemündet hat in die wichtige Aufgabe, den ländlichen Raum attraktiv und damit wettbewerbsfähig zu halten.

Der nächste Termin beim Möbelhaus Fetzer stand unter anderem unter dem Blickwinkel des seniorengerechten Wohnens, womit erneut ein wichtiger Bereich aus dem vorherigen Gespräch wieder aufgenommen wurde. Geschäftsführer Heiko Fetzer zeigte anhand etlicher Beispiele, wie die Wohnung funktionell und altersgerecht umgestaltet werden kann, wie das Unternehmen dabei behilflich sein kann.

„Es geht mir bei dieser Sommertour in diesem Jahr darum, unter der Überschrift ‚Ländlicher Raum – Heimat mit Zukunft‘ den Blick auf die wichtigen Bereiche zu lenken, die entscheidend sind für die weitere positive Gestaltung unserer Zukunft“, fasste der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Gespräche zusammen: „Jetzt müssen die Grundlagen dafür gelegt werden.“