Phantasiereise mit Eva Bur am Orde

Auf eine Phantasiereise kann man sich jetzt in der Galerie im Altbau in Aldingen machen. Die Künstlerin Eva Bur am Orde nimmt die Betrachter mit in fremde Welten und gewährt ihnen Einbllicke in ihr Inneres.

Ihre großformatigen Bilder beeindrucken mit Buntheit, Leuchtkraft und der Liebe zum Detail. In Eva Bur am Ordes Werken steckt die Magie der Inspiration und damit auch der Ursprung allen künstlerischen Schaffens. Sie zeigt in dieser Ausstellung das Schöne dieser Welt, das sich immer wieder neu wahrzunehmen lohnt, archetypische Bilder, die zum Ursprung zurückführen und in ihre fantastische Welt eintreten lassen.

Eva Bur am Orde hat in München und Frankfurt Malerei sowie interdisziplinäre Kunst studiert und lebt und arbeitet in Rottweil. Das Atelier befindet sich im Moker-Areal. Die Ausstellung ist zu sehen vom 16. Juni bis zum 29. Juli.

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung

Mehr unter www.galerie-im-altbau.de