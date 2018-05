Phantasie verwandelt sich in Wahrnehmung

Am Samstag, 5. Mai, und am Sonntag, 6. Mai, kommt der Leiter der Jugendkunstschule Tuttlingen, Hans-Uwe Hähn, mit dem Kunstmobil nach Aldingen. Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahre sind dann zu einem Kunstprojekt eingeladen. Hans-Uwe Hähn ist auch ein bekannter Holzschnittkünstler. Sein Kunstmobil ist ein voll ausgestattetes Atelierfahrzeug, das die Teilnehmer zusammen mit Hans-Uwe Hähn im Museum als Kreativwerkstatt nutzen werden.

Den roten Faden des Projekts bildet die Erzählung von Christoph Meckel „Die Geschichte der Geschichten“: Ein alter Mann und ein Junge erzählen sich eine Geschichte. Es ist die Geschichte von einem Raben: „… doch eigentlich war der Rabe kein Rabe, wie wir glauben, er war in Wirklichkeit … Der alte Mann dachte nach. Ein Berg, sagte der Junge schnell. Der Rabe war ein Berg …“

In der Geschichte gibt es keinen bleibenden Standort. Die Dinge ändern sich ständig, sie tauschen ihre Eigenschaften aus, ja überspringen sogar ihre Schatten. Das befreiende Gespräch zwischen dem alten Mann und dem Jungen zielt auf die Verwandlung von Phantasie in Wahrnehmung, von einsamen Empfindungen und Wünschen in gemeinsames Verstehen.

Berge und Täler gehören zusammen, Himmel und Erde auch, und damit soll die Geschichte im Museum Aldingen beginnen. Die Teilnehmer des Kunstprojekts lassen Berge entstehen, die in die Wolken ragen. Der Trick ist: Sie gestalten alles selbst. Es werden Holz, Jute, Schnüre, Farbe und viele andere Materialien eingesetzt und zu einer urigen Landschaft zusammengebaut, die sich sowohl zum Spielen eignet als auch zum Hingucken und Schmücken des Zimmers.

Das Kunstprojekt für Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren findet am Samstag, 5. Mai und am Sonntag, 6. Mai, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Museumspädagogik in der Alten Hengstler-Fabrik hinter dem Museum statt. Den Leiter des Projekts Hans-Uwe Hähn unterstützen die Lehrerin am Schulzentrum Aldingen, Ruth Hausch, sowie die Museumsleute Karin Habel und Roland Heinisch. Die Kinder und Jugendlichen können an beiden Tagen oder nur an einem der beiden Tage kostenfrei das Kunstprojekt nutzen.