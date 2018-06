Narrentreffen: Vorbereitung läuft

Mit dem 47. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg haben sich die Plätzlenarren zusammen mit den Pfarrbachweibern und der Gelben Kutte ein Mega-Event ins Dorf geholt. Die Narrenzunft Denkingen ist seit 1977 Mitglied des Freundschaftsrings. Gleichzeitig wird das 40jährige Bestehen der Narrenzunft gefeiert.

Von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Januar 2016, erwartet Denkingen einen gewaltigen Besucheransturm. Für den Umzug am Sonntag haben sich 37 Zünfte, begleitet von ihren Musikkapellen, angemeldet. Somit werden etwa 4500 Umzugsteilnehmer, sprich Narren und Musikanten, den Zuschauern ein abwechslungsreiches Bild des heimischen und närrischen Brauchtums bieten.

Neben der Festhalle wird ein großes Narrendorf durch die Denkinger Vereine aufgebaut, um die vielen Gäste zu bewirten. Seit Monaten organisiert Zunftmeister Jürgen Thieringer mit den Narrenräten die Aktivitäten zum 40-jährigen Bestehen und das Ringtreffen, „Bis jetzt läuft alles nach Plan, denn ich habe eine gute Mannschaft hinter mir,“ sagt Thieringer.

Für das Ringtreffen 2001 wurde eine Straßendekoration genäht in Form der Plätzle am Narrenkleid. Da die Dekoration jedes Jahr Wind und Wetter ausgesetzt ist, waren die großen Stoffplätzle in die Jahre gekommen. Die Neuanfertigung stieß bei den Frauen der Zunft auf große Resonanz. Der Zunftmeister besorgte meterlange Stoffballen. An zwei Samstagen wurden große Rechtecke geschnitten. Danach stanzte Marc Wagner aus den Rechtecken die Form der Plätzle aus. Zehn Frauen und vier Männer nähten an vier Samstagen aus 400 Quadratmeter Stoff 3000 Plätzle in der genauen Formkombination wie am Narrenkleid an eine zwei Kilometer lange Schnur. Am 2. Januar wird diese Straßendekoration aufgehängt. Danach ist auch das Geheimnis gelüftet, wo die Umzugsstrecke des 47. Ringtreffens verläuft.

Der Zunftrat hofft, dass die närrische Bevölkerung wie bereits 2001 beim letzten Ringtreffen in Denkingen die Häuser und Straßen bunt schmückt. Aus diesem Grund führt die Narrenzunft im Dezember eine Aktion „Narrenfahnen“ durch. Die Fahnen werden zu einem Sonderpreis von 50 statt 70 Euro angeboten. Bestellungen werden beim Zunftmeister, Telefon 07424/84994, oder per E-Mail Thieringer@gmx.de angenommen.

Zusätzlich werden die Narrenräte am Freitag, 11. Dezember, und Samstag, 12. Dezember, zumindest an der Umzugsstrecke und im Aufstellungsbereich von Haus zu Haus gehen und die Narrenfahnen zum Kauf anbieten. Die Narrenzunft hat mehr als 600 Mitglieder. Und wenn tatsächlich 600 Fahnen mit den drei Narrenfiguren während des Ringtreffens zusätzlich als Dekoration auf das Event hinweisen würden, wäre dies eine einmalige Sache.