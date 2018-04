Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 77-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Aldingen am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, zugezogen. Der Senior war auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr rechts ein einem vorausfahrenden Renault Clio vorbei, so die Polizei. In diesem Moment bog der 25-jährige Clio-Fahrer nach rechts auf einen Parkplatz ab. In der Folge stürzte der Biker und musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 9000 Euro geschätzt.