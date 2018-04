Menschen begegnen sich im festlichen „Miteinander“

„Miteinander“, unter dieser Überschrift haben viele Menschen am Samstagnachmittag in der Erich-Fischer-Halle in Aldingen ein fröhliches Begegnungsfest gefeiert. Organisatoren waren Anja Rack und Marc Molsner vom Integrationsbüro, Karin Boy sowie einige in Aldingen lebende Geflüchtete.

„Als wir im Herbst mit den Planungen begonnen haben, wollten wir ein Fest der Kulturen auf die Beine stellen“, erzählte Marc Molsner in seiner Begrüßung. „Doch als wir feststellten, dass in Aldingen 20 bis 30 verschiedene Kulturen leben, bemerkten wir, dass uns für ein solches Fest die Zeit nicht ausreicht“, fuhr der Integrationsbeauftragte fort. Um niemanden vor den Kopf zu stoßen, hat sich das Organisationskomitee schließlich dazu entschlossen, ein Frühlingsfest der Begegnung zu organisieren. „Wenn wir mit unserem Konzept diesmal erfolgreich sind, werden wir im nächsten Jahr einen neuen Anlauf machen, dann aber wirklich als Fest der Kulturen“, so Molsner. Kulinarische Köstlichkeiten aus der syrischen Küche, ein üppiges Kuchenbuffet deutscher Hobbybäckerinnen, Auftritte verschiedener Gruppen und Unterhaltung für die Kleinen, das waren die Rahmenbedingungen für das Fest, die das „Miteinander“ darstellten.

Die syrische Hauswirtschafterin Asmaa Alshura stand am Samstag, gemeinsam mit vier weiteren Frauen, ab acht Uhr in der Küche des katholischen Gemeindehauses, um das Essen zuzubereiten. Die Kuchen waren in den Haushalten der Spenderinnen gebacken worden. An der Getränkeausgabe waren junge Männer eifrig bemüht, den Durst der Gäste zu stillen.

Karin Boy hatte die Jugendtanzgruppe der Banater Schwaben, eine Bauchtanzgruppe sowie drei Jugendliche aus Rumänien für einen Auftritt gewinnen können. Die jungen Donauschwaben werden von Brigitte Polling und Christine Wollanka betreut. Brigitte Polling stellte die Tanzgruppe und den Hintergrund der Deutschstämmigen aus Rumänien vor. Die temporeichen Tänze kamen beim Publikum gut an. Mit Maria-Manuela, Jennyfer und Darius hatten drei zwölf- bis 15-jährige Jugendliche aus Rumänien die Chance, auf der Bühne zu zeigen, was sie können.

Die Schüler der Aldinger Gemeinschaftsschule wurden von Alina Kirschbaum, ihrer Deutsch-Lehrerin, betreut. Die Schüler träumen den Traum von der großen Musikkarriere und freuten sich über eine erste Bühnenerfahrung. Mit dem aktuellen Chart-Hit „Havanna“ performten sie in ihrer Muttersprache. Die Bauchtanzgruppe der Volkshochschule, unter der Leitung von Sara Löhe, brachte orientalisches Flair auf die Bühne.

Währenddessen fanden die ganz kleinen Besucher beim Kinderschminken, in der Hüpfburg und auf dem Kinderkarussell abwechslungsreiche Unterhaltung. Das Fazit des Fests: Gemeinsam geht es, und die volle Halle macht Lust auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.