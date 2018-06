Los entscheidet über Rottweiler Bürgermeister

Der Rechtsanwalt Dr. Christian Ruf (CDU) ist neuer Bürgermeister von Rottweil und damit Stellvertreter von Oberbürgermeister Ralf Broß (parteilos). Im dritten Wahlgang musste am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung das Los entscheiden. Das ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der ältesten Stadt Baden-Württembergs.

Der 32-Jährige, der aus Aalen stammt und in einer Frankfurter Kanzlei tätig ist, tritt die Nachfolge des im Juni überraschend gestorbenen Werner Guhl (58) an, der die Stadt Rottweil mehr als zwei Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat und eine über alle Parteigrenzen hinweg geschätzte Instanz war.

Das Nachsehen hatte der gebürtige Rottweiler Andreas Haas (58), der Hochbauamtsleiter in Tübingen ist und bis 2007 in gleicher Funktion als Stellvertreter in der Stadtverwaltung seiner Heimatstadt tätig war.

Nicht wenige Beobachter im überfüllten Ratssaal waren sich einig, dass Haas die klarer strukturierte und konkrete Vorstellung geboten hatte, doch dann verpasste er seine Ziel denkbar knapp: Im ersten Wahlgang lag Haas – bei einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme – noch mit 13:12 vorne. Im zweiten Wahlgang kam es – bei einer Enthaltung – zu einem Patt von 13:13, so dass nach der Gemeindeordnung das Los entscheiden musste. Herbert Sauter (CDU), der dienstälteste Stadtrat zog das Los – und verschaffte seinem Parteifreund das begehrte Amt. (här)