Lieder und Gedanken zur Passionszeit

Am Karfreitag, 30. März, findet um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Aldingen ein Konzert mit Christoph Zehendner statt. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für neun Euro und an der Abendkasse für zwölf Euro.

Unter dem Titel „Ganz nah“ bieten Christoph Zehendner mit Werner Hucks (Gitarre) und Natasha Hausammann (Gesang) einen nachdenklichen „Augenzeugen“-Bericht über Leiden und Sterben Jesu, über seinen Tod und seine Auferstehung. Bekannte und neue Lieder und Choräle zum Zuhören und Mitsingen, einfühlsame Instrumentalstücke und Lesungen aus dem Alten und dem Neuen Testament führen in die Passionszeit ein.

Sängerin Natasha Hausammann aus der Schweiz überzeugt durch eine warmhelle Stimme und eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Pianisten Andreas Hausammann, ist sie mit ihrer vielgelobten CD „Gute Gegenwart“ und als Kirchenmusikerin in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Werner Hucks ist Konzertgitarrist, Studiomusiker, Komponist und Deutschlands erster Diplom-Musikpädagoge für das Fach Jazzgitarre. Vor allem aber ist er ein Vollblutprofi, der mit seinen Gitarren bei Tausenden von Konzerten in Europa, Amerika und Afrika und bei Hunderten von Studioproduktionen geglänzt hat.

Der Journalist, Moderator, Texter und Theologe Christoph Zehendner lebt und arbeitet mit seiner Frau Ingrid (Kunsttherapeutin) im Kloster Triefenstein am Main. Dort sind sie Mitarbeiter der evangelischen Christusträger-Bruderschaft. Vorher war Zehendner rund 25 Jahre lang als Journalist in der aktuellen Berichterstattung tätig.