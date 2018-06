Lehrer informieren sich

Welche Wege können Lehrer an allgemeinbildenden Schulen in der Region ihren Schülern bei der Berufswahl aufzeigen? Welche Erwartungen hat die Industrie an Schulabgänger, was wünschen sich Lehrer von Ausbildungsbetrieben? Ein Austausch zu solchen Fragen fand im Rahmen des GVD-Lehrer-Infonachmittags statt. Gut zwei Dutzend Pädagogen von allgemeinbildenden Schulen der Region haben sich bei der CWG Christian Weber GmbH & Co. KG in Aldingen mit Vertretern der Gemeinnützigen Vereinigung der Drehteilehersteller (GVD) über die Bedürfnisse der Industrie in Sachen Ausbildungsbewerber ausgetauscht. Das Fazit auf beiden Seiten: Duale Ausbildung werde durch die gegenwärtige Bildungspolitik immer schwieriger, und die Schulen können nur begrenzt dafür sorgen, dass Schulabgänger auch tatsächlich Ausbildungsreife haben, wenn diese sich um Ausbildungsplätze bewerben. Die Pädagogen sprachen die bisweilen fehlende Ausbildungsreife der Schulabgänger an, sahen jedoch ihre Hände durch die aktuelle Bildungspolitik weitgehend gebunden: „Das Problem fängt schon mit dem Wegfall der Grundschulempfehlung an“, so einer der Lehrer. Immer weitere sinkende Anforderungen in Prüfungen und reduzierter Unterricht in Mathematik seien weitere Ursachen. (pm)