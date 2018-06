Laster erfasst Radfahrer

Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er am Montag gegen 7.30 Uhr in Aldingen in der Trossinger Straße in Richtung Ortsmitte in einen Lastwagen gekracht war. Die Polizei berichtet von Frakturen an beiden Unterschenkeln, die sich der 15-Jährige zugezogen habe. Der 15-Jährige war mit seinem Mountainbike entlang der Trossinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er benutzte hierbei ordnungsgemäß den für beide Richtungen angelegten Fuß- und Radweg. Als sich der Junge auf Höhe eines Autohauses befand, fuhr ein Abschleppwagen gerade vom Hof des Autohauses auf die Trossinger Straße. Der 51-jährige Fahrer des 6,5 Tonnen schweren Abschleppers übersah dabei den von rechts auf dem Radweg herannahenden Radfahrer. Der konnte nicht mehr bremsen und fuhr rechts vorne gegen den Radlauf des Lasters. Der Junge musste mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik nach Villingen-Schwenningen gebracht werden. Der Fahrer des Abschleppwagens muss sich nun wegen der Unfallverursachung und wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (pz)