Kunsthistoriker gibt Einblicke in Geschichte der Stahlskulptur

Der Heilbronner Kunsthistoriker Dieter Brunner hält am Mittwoch, 30. Mai, um 20 Uhr, im Museum Aldingen einen Vortrag mit Lichtbildern „Zur Geschichte der Stahlskulptur“.

Erst mit dem künstlerischen Umbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzt auch die Geschichte der Stahlskulptur ein. Der spanische Bildhauer Julio González gilt als Vater der Eisenskulptur. Für die nachfolgenden Generationen der Metallplastiker waren seine Werke Vorbild. Auf Künstler wie den Amerikaner David Smith und den Engländer Anthony Caro übte das Werk von Julio Gonzáles entscheidenden Einfluss aus. Auch andere bedeutende Bildhauer wie Eduardo Chillida, Jean Tinguely oder der deutsche Bildhauer Hans Uhlmann haben die bahnbrechende Leistung von Julio González früh erkannt und für ihr künstlerisches Werk nutzbar gemacht.

Eine gigantische Maschine aus Stahlschrott von Jean Tinguely im Garten des Museum of Modern Art in New York erregte beispielsweise 1960 Aufsehen: Sie war in der Lage, sich selbst zu zerstören. Die Werke mehrerer Stahlbildhauer waren seit der documenta III, 1964, in größeren Ausstellungen zu sehen und wurden einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Besonders im deutschen Südwesten setzte ein großes Interesse junger Bildhauer für die Stahlplastik ein. Diese Entwicklung wurde u.a. durch bedeutende Künstlerpersönlichkeiten wie die Stuttgarter Akademielehrer Rudolf Hoflehner und Giuseppe Spagnulo, den Karlsruher Akademielehrer Hiromi Akiyama oder den Rottweiler Stahlbildhauer Erich Hauser gefördert. Zu den bekannten Stahlbildhauern der Region gehören neben dem ausstellenden Rüdiger Seidt auch Jürgen Knubben (Rottweil) und Jörg Bach (Mühlheim).

Dieter Brunner studierte von 1970 bis 1976 Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart und von 1970 bis 1977 Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Seit 1982 verfasste Dieter Brunner zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Kunst, u.a. zur Skulptur nach 1900. Von 1992 bis 2014 war Dieter Brunner Ausstellungsleiter der Städtischen Museen Heilbronn. Er organisierte wichtige Kunstausstellungen u.a. zu den Bildhauern und Künstlern Henry Moore, Arnulf Rainer Penck, Katsura Funakoshi, Auguste Rodin, Julio González, Ah Xian sowie Themenausstellungen zur zeitgenössischen Skulptur.

