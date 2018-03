Kunden sind scharf auf Fisch

Der Angelsportverein Aixheim hat am Gründonnerstag Fische verkauft. „650 Forellen haben wir geordert. Die Nachfrage ist stetig steigend“, sagte der Vorsitzende Ernst Gruler. Viele Kunden kamen nach Aldingen und danach nach Aixheim, um sich mit frischem Fisch für den Karfreitag einzudecken. Etwa Wendelin Gerster und sein Sohn Josef. „Für uns gehört das zu Ostern. Wir kaufen hier schon seit vielen Jahren ein.“ Jürgen Weitzel erwies sich in Aldingen ob des Andrangs als Helfer in der Not. Kurzerhand half er dem Vorsitzenden beim Verkauf der Forellen. „Wir beziehen unsere Fische seit vielen Jahren von einem Züchter aus Haiterbach. Die steigende Nachfrage führen wir auf die gute Qualität zurück. Die Leute kommen immer mehr auf den Geschmack“, so Gruler.