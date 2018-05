Kirchenchor gestaltet Maiandacht mit

Bei schönem Wetter konnte die katholische Gemeinde St. Marien in Aldingen die Maiandacht an der Mariengrotte feiern. Pastoralreferent Peter Berner hielt die Andacht und der Kirchenchor hat sie musikalisch begleitet.

Dabei waren alle Beteiligten sehr erfreut über, doch relativ viele Gäste begrüßen zu können. „Es singt sich einfach besser, wenn unsere Lieder gehört werden“, so Ralf Schräpel vom Kircfhenchor St. Marien. Und er fügt hinzu: „Ein großes Dankeschön an unsere Chorleiterin Nataliia Sentyshcheva, die uns mit viel Geduld und auch Humor zu dem macht was wir sind: Ein kleines aber feines Chörle. Wir freuen uns sehr über jedes neue Mitglied. Nur Mut!“ Probezeit des Kirchenchors ist immer mittwochs um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus.