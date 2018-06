Kinder starten zur Kommunion – Sternsinger sammeln rund 5000 Euro

27 Kinder der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Aldingen haben in einem Auftaktgottesdienst die Vorbereitungen zu ihrer Erstkommunion begonnen. Das Motto lautet „Wir in Gottes Hand – Gott in unserer Hand“. Im Gottesdienst wurde ihre Taufe erneuert und die Kinder bekannten sich zu ihrem Glauben. Die Gemeindemitglieder wurden gebeten, die Kinder auf dem Weg zu Erstkommunion mit ihrem Gebet zu begleiten.

Inzwischen liegen der Kirchengemeinde auch die Zahlen der diesjährigen Sternsingeraktion in Aldingen vor. An drei Tagen hatten acht Sternsingergruppen jeweils von 16 bis 20 Uhr die Menschen in ihren Wohnungen besucht. Im vergangenen Jahr waren es fünf Gruppen gewesen. Bei der Straßensammlung, bei der Kollekte im Dankgottesdienst am Fest der Erscheinung und durch Überweisungen sind insgesamt 5050,16 Euro zusammen gekommen. Dies ist eine Steigerung von rund 70 Prozent gegenüber 2013. (pm) Foto: Katholische Kirchengemeinde St. Marien