Kinder feiern gemeinsam

Die Kinder der Kita Arche Aldingen haben mit den Kommunionkindern in der katholischen Kirche St. Marien den Palmsonntag gefeiert. Hierzu gestaltete die Kita Arche eine abwechslungsreiche Wortgottesfeier. Nachdem die Kinder feierlich mit ihren Palmsträußen in die Kirche eingezogen waren, segnete Pastoralreferent Peter Berner alle Palmsträuße. „Jesus zieht in Jerusalem ein“, sang die ganze Kirche. Die Erzieherinnen der Arche erzählten die Geschichte der Jesu-Passion anhand von Bildern eines Bilderbuchs. Die Kinder gestalteten ein Anspiel zur zweiten Lesung zum Thema „drei Bäume, drei Träume“ sowie die Fürbitten. Feierlich wurde der Gottesdienst mit dem Lied „Wie groß ist Gottes Liebe“ beendet.