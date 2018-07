Kinder dribbeln und flanken

Torschuss, köpfen, dribbeln, passen, flanken -- im Fußball sind viele unterschiedliche Fähigkeiten gefragt. Mit dem DFB-Fußball-Abzeichen können diese gezielt und mit Spaß trainiert werden. Die DFB-Trainer haben dazu einen spannenden Parcour erarbeitet:

Ausrichter ist die SpVgg Aldingen, die diese Veranstaltung am Samstag, 29. Mai, auf ihrem Sportgelnde ausrichtet. Wer die fünf Stationen durchläuft und dabei eine bestimmte Punktzahl erzielt, erhält als Auszeichnung das Fußballabzeichen in Gold, Silber oder Bronze. Zudem werden unter allen Teilnehmern Tickets zu Heimländerspielen und Plätzen in der McDonald´s Fußball-Eskorte verlost.

Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche, auch Mädchen, im Alter von acht bis 14 Jahren, ob Mitglied in einem Verein oder nicht. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Ebenso eingeladen sind die Eltern, Großeltern und Geschwister, die sich auch sportlich betätigen können. Das Fußball-Abzeichen beginnt um 9 Uhr und wird bis gegen 16 Uhr dauern.