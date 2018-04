Junge Aldinger gründen JU-Ortsverband

Die Aldinger Parteienlandschaft ist um einen weiteren Ortsverband reicher. Seit Samstag gibt es einen Ortsverband der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU. Christoph Lehmann ist der Vorsitzende, Dag Burchard sein Stellvertreter.

Finanzreferent ist Ulrich Wörz, Schriftführerin Patricia Springer. Zum Multimedia-Referenten wurde Uwe Schmittutz gewählt und Tobias Springer ist Beisitzer. Gerhard Kratt und Ralf Schräpel sind Kassenprüfer.

Die Gründungsversammlung fand im Konferenzraum des Hotel „Aurelia“ statt. Sie wurde von Tobias Kellner, dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, geleitet. Auf den Weg gebracht wurde diese Gründung von Christoph Lehmann, einem 22-jährigen Theologie-Studenten aus Aldingen. „Ich wollte nicht mehr nur über Politik reden, ich wollte mitbestimmen und mitgestalten können“, erklärte er seine Motivation.

Guido Wolf MdL (CDU), Minister im Landtag für Justiz und Europa, kam zur Gründungsversammlung. „Das ist mit das Schönste, was man erleben kann. In einer Zeit der Politikverdrossenheit sind junge Leute, die sich engagieren, die beste Antwort“, sagte Guido Wolf. „Die Parteien kommen in die Jahre, deshalb brauchen sie neue Impulse und manchmal auch freche Appelle“, fügte der Landtagsabgeordnete hinzu. Er wünsche sich Kritik und er wünsche sich, dass sich die jungen Leute einmischen, jedoch immer konstruktiv. Das gab Guido Wolf den jungen Leuten mit auf den Weg.

Gerhard Kratt, der Vorsitzende des Aldinger CDU-Ortsverbands, sagte: „Diesen Tag werde ich mir im Kalender ganz dick anstreichen. Es war nicht einfach, junge Leute zu motivieren. Umso mehr freue ich mich, denn unsere Zeit läuft so langsam ab. Da ist es wichtig, dass junge Leute das Werk weiterführen“. Stefan Bacher, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, war ebenso anwesend wie einige Aldinger Bürger. Sie alle wollten die Gründung des JU Ortsverbandes miterleben.

Generationenwechsel dringend notwendig

„Das ist ein historischer Tag für die CDU in Aldingen. Ich freue mich über die Bereitschaft, sich als Junge Union in der Gemeinde zu etablieren“, sagte Stefan Bacher in seinem Grußwort. Ein Generationenwechsel sei dringend notwendig. Er hoffe, dass von der JU Aldingen bei der nächsten Kommunalwahl eine Initialzündung ausgehe, sagte er.

Abschließend gratulierte Stefan Villing, Leiter des JU Ortsverbandes Spaichingen. Er habe gehofft, ja beinahe schon erwartet, dass sich die Junge Union Aldingen dem Spaichinger Ortsverband anschließen würde. Gerade in Zeiten schwindender Mitgliederzahlen und abnehmender Bereitschaft sich zu engagieren. „Jetzt bin ich froh, dass ihr das durchgezogen habt. Ich sehe, dass wir nicht Mitglieder verloren haben, sondern dass ein Partner dazu gekommen ist“, sagte Stefan Villing.