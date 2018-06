Joint geraucht, Unfall gebaut: Führerschein weg

Unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer gestanden, der am Mittwoch zur Mittagszeit an der Kreuzung Brunnenstraße/ Sulzbachstraße in Aldingen einem Lkw-Fahrer die Vorfahrt nahm und dadurch einen Unfall verursachte.

Der 26-jährige Daimlerfahrer befuhr die Sulzbachstraße und wollte die Brunnenstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 27 Jahre alten Lkw-Fahrers, der die Brunnenstraße entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von 8500 Euro. Bei einer anschließenden Fahrerüberprüfung durch die hinzugerufene Polizei kam heraus, dass der Daimlerfahrer tags zuvor einen Joint geraucht hatte.

Dies hat für ihn nun empfindliche Konsequenzen. Für ihn endete die Weiterfahrt und er musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Weiter durfte er die Polizisten ins Krankenhaus begleiten wo ihm Blut abgenommen wurde. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (pz)