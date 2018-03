Instrumentenkarussell dreht sich in Aldingen

In knapp zwei Wochen können sich Kinder und Jugendliche wieder zum musikalischen Unterricht beim Musikverein Aldingen anmelden. Zuvor aber, am Samstag, 17. März, von 14 bis 16 Uhr haben sie in der Erich-Fischer-Halle, die Möglichkeit, nach Lust und Laune die verschiedensten Instrumente zu probieren. „Kommt einfach vorbei und bringt eure Freunde gleich mit“, fordert Musikverein-Vorsitzender Karl Jung alle Interessierten auf.

„Kommt macht mit, bei unserer jungen, unternehmungslustigen Truppe“, heißt es in seiner MItteilung weiter. „Wir würden uns über neue Mitspieler freuen und auf euch wartet eine Menge Spaß. Wenn Ihr einmal mit anderen Jugendlichen gemeinsam musizieren wollt, so seid Ihr bei uns an der richtigen Stelle.“

Bei der Instrumentenvorstellung können Kinder und Jugendliche Musikinstrumente kennen lernen, um herauszufinden, welches ihr Favorit ist. Selbstverständlich können auch Erwachsene die Instrumente ausprobieren, betont Jung. Zusammen mit der Jugendkapelle und der Nachwuchsgruppe werden die Instrumente vorgestellt.

Für alle, die gerne ein Instrument erlernen möchten oder vielleicht schon eines spielen, aber nicht wissen, welche Möglichkeiten der Ausbildung der Musikverein Aldingen anbietet, möchten die Verantwortlichen die musikalische Ausbildung innerhalb des Musikverein Aldingen vorstellen.

Die Jugendausbildung des Musikvereins Aldingen wird in Kooperation mit Musikschulen durchgeführt. Hierdurch werde ein qualifizierter Unterricht gewährleistet, der von geschulten Lehrern durchgeführt wird. Der Unterricht an einer Musikschule wird vom Musikverein Aldingen bezuschusst und sei somit deutlich günstiger als der direkte Weg an die Musikschule. Begleitet wird der Unterricht durch eine gemeinsame Probe der Nachwuchsgruppe oder der Jugendkapelle, die einmal pro Woche stattfindet.

Auch wer gerne ein Instrument erlernen möchte, oder schon an einer Musikschule ein Instrument erlernt hat und gerne mit anderen zusammen musizieren möchte, kann sich jederzeit an den Musikverein Aldingen wenden. Selbstverständlich werden auch Schüler, die schon bei einer Musikschule sind, vom Musikverein Aldingen finanziell bezuschusst.