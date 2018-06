Im Fall Maya naht die Vorentscheidung

Es war Pfingstsonntag, als das Undenkbare geschah: Die zweijährige Maya aus Aldingen wurde tot aufgefunden - allein gelassen, verhungert und verdurstet, zwei Tage vor ihrem Geburtstag.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ermittelt seit nunmehr mehr als drei Monaten „wegen des Verdachts auf Totschlag durch Unterlassen“. Die Vorwürfe richten sich nicht nur gegen die Mutter des Mädchens, sondern auch gegen zwei Mitarbeiter des Jugendamts.

„Wir haben die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen“, erklärt Frank Grundke, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage. Zum einen fehlten noch die für Anfang September angekündigten medizinischen Gutachten über die konkreten Todesursachen. Zum anderen befänden sich die Akten zur Einsicht beim Verteidiger der Mutter.

Wenn der Leitende Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurückkehre, werde „zeitnah“ Anklage erhoben werden, kündigt Grundke an. Die spannende Frage ist, gegen wen. Auf jeden Fall gegen die 24-jährige alleinerziehende Mutter, die weiterhin in Untersuchungshaft sitzt. Die beiden Brüder von Maya – drei und neun Jahre alt – sind in Pflegefamilien untergebracht. Ob sich auch die beiden Mitarbeiter des Jugendamts vor Gericht verantworten müssen, werde gesondert behandelt, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Rottweil. Das werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und folglich auch später bekanntgegeben.

Die Staatsanwaltschaft war – nach zwei Anzeigen gegen das Jugendamt – verpflichtet, Ermittlungen aufzunehmen. Hinzu kommt, dass ein früherer Freund der Familie den verantwortlichen Mitarbeitern Nachlässigkeit vorwirft (wir berichteten).

Im Landratsamt Tuttlingen wächst derweil die Ungeduld. Man habe bisher vergeblich versucht, Informationen über den Stand der Ermittlungen zu bekommen und sei auf Dr. Dittrich verwiesen worden, der nächste Woche wieder zur Verfügung stehe, berichtet Landrat Stefan Bär auf Anfrage. Er bestätigt, dass zwei Mitarbeiter des Jugendamts vernommen worden seien; beiden habe man von Amts wegen einen Anwalt zur Seite gestellt. Der Landrat geht davon aus, „dass die Vorermittlungen eingestellt werden“.

Im Jugendamt, berichtet Bär, habe sich die Anspannung zwar etwas gelöst, aber es bleibe „die Betroffenheit, dass es nicht gelungen ist, das Kind zu retten“. Und wenn die Mitarbeiter im Alltagsgeschäft mit dem Elend in manchen Familien konfrontiert würden, „dann kommt die Sache doch wieder hoch“, zumal niemand dagegen gefeit sei, dass sich Ähnliches wiederhole. Er sei überzeugt, betont der Landrat, dass man den beiden Beschuldigten keinen Fehler nachweisen könne.

Wann der Prozess stattfindet, ist noch ungewiss. Zunächst müsse sich die Staatsanwaltschaft äußern, ob und gegen wen sie Anklage erhebe, sagt Karlheinz Münzer, Vorsitzender der Großen Strafkammer am Landgericht Rottweil. Danach werde das Gericht sich Gedanken über einen Termin machen. (här)