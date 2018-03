Hochkarätige Ehrungen bei den Hundefreunden

Bedeutende Ehrungen sind bei der Jahreshauptversammlung der Hundefreunde Aldingen vorgenommen worden. Erwin Winze, der Vorsitzende des Vereins, ehrte Bernd Haller und Herbert Wulfert für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein.

Er überreichte den langjährigen Mitgliedern die Ehrennadel „groß“ vom Südwestdeutschen Hundesportverband, kurz SWHV. Eine Urkunde und ein Präsentkorb waren zudem Teil der Ehrung. Petra Haller erhielt für 40-jährige Mitgliedschaft die SWHV-Ehrennadel „groß“ in Silber. Susanne Bister, Karl-Heinz Koch, Corinna Breinlinger und Haike Stier gehören dem VdH Aldingen seit 30 Jahren an. Dafür erhielten sie die SWHV-Ehrennadel in Gold mit Vollkranz. Lothar Mendel und Walter Probst gehören dem Verein seit 25 Jahren an.

Schriftführerin Manuela Widmann ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Werner Langmeier konnte als Kassierer von einer positiven Finanzlage des Vereins berichten. Susanne Bister bestätigte ihm als Kassenprüferin einwandfreies Arbeiten und empfahl die Entlastung. Bernd Haller, Ehrenmitglied des Vereins und Bürgermeister der Gemeinde Gosheim, nahm die Entlastung vor.

Auch in diesem Jahr stehen für die Aldinger Hundefreunde, die im Vielseitigkeitssport aktiv sind, verschiedene Prüfungen auf dem Terminplan. So steht vom 4. bis zum 6.Mai der Internationale Große Preis Rottweil-Süd auf dem Programm und vom 6. bis zum 9. September findet die Bundessieger Zuchtschau in Nürnberg statt. Am 4. August ist die mit angegliederte Ortsgruppe des Schäferhundvereins erneut Ausrichter der Zuchtschau, zu der viele internationale Züchter erwartet werden.