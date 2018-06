Hobbykünstler zeigen ihre Werke

Viele Werke, die bisher in der Öffentlichkeit noch nie zu sehen waren, werden jetzt im Museum Aldingen ausgestellt. Die Ausstellung „65+: Ein Plus für's Hobby“ widmet sich vielen Hobbykünstlern, die ansonsten ihre Kunstwerke eher irgendwo zuhause stehen oder hängen haben.

Die Idee, diese vielen nie gesehenen Werke ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, hatte Karl Jung, Vorsitzender des Museumsförderkreises, in der Hauptversammlung verkündet und hatte damit Freude ausgelöst. Vorschlag der Rentnervereinigung

Ursprünglich war der Vorschlag zur Mitmachausstellung aus der Mitte der Rentnervereinigung Aldingen gekommen. Vorsitzender Klaus Scheunemann brachte sie beim Museum vor, und dort fiel der Vorschlag auf fruchtbaren Boden.

Rund 20 begeisterte Seniorinnen und Senioren aus Aldingen und Aixheim, auch aus Einrichtungen wie dem Seniorenzentrum und das Aldinger Hallenbad beteiligen sich mit ihren Steckenpferden und Themen. Auch Sammlungen zu sehen

Bei den Ausstellungsstücken herrscht eine große Vielfalt: Es gibt holzhandwerkliche Arbeiten, textile Kunstwerke wie Hardanger-Stickerei, Patchwork, Tunesisch-Häkeln, Gobelins, gestickte Glückwunschkarten, Arbeiten mit selbstgefärbter Wolle, Keramik, Glasgravur, Perlen- und Edelsteinarbeiten, Weihnachtssterne, Puppen, Papierfalttechnik, Film und Fotografie, und zu sehen sind auch Sammlungen der wissenschaftlich-historischen Dokumentations- und Forschungsarbeit.

Die Ausstellung im Aldinger Museum wird am morgigen Sonntag, 6. Mai, um 11.15 Uhr von Bürgermeister Reinhard Lindner eröffnet.

Einführen in die Ausstellung werden Maria Scharf und Doris Plaumann sowie Klaus Scheunemann und Fritz Walz. Die musikalische Begleitung übernimmt Wolfgang Schwarz mit dem Akkordeon sowie der Kindergarten St. Marien unter Leitung von Bernadette Nischt.

Die Ausstellung ist bis zum 16. September 2012 an folgenden Sonntagen geöffnet: 6. Mai, 20. Mai, 3. Juni, 17. Juni, 1. Juli, 15. Juli, 2. September und 16. September 2012, immer von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. An drei Sonntagen stellen die Künstler ihr Hobby vor. Eine Reihe Begleitprogramme sind ebenfalls terminiert. Sie werden rechtzeitig in unserer Zeitung angekündigt. (wpm)