Großer Spaß für Hund und Frauchen

Nach dreijähriger Pause hat es am vergangenen Sonntag erstmals wieder ein „Jedermann-Hunderennen“ gegeben. Zwar nicht in Spaichingen, wie bisher, sondern in Aldingen, beim Verein der Hundefreunde. Es kam nicht ganz die erhoffte hohe Teilnehmerzahl zustande, doch dennoch erfreute sich die Veranstaltung regen Zulaufes.

Auch der Regen, der genau um 14 Uhr einsetzte, als das erste Rennen gestartet wurde, beeindruckte die Teilnehmer nicht. In einer ruhigen, entspannten Atmosphäre warteten die Teilnehmer auf ihre Einsätze. Verschiedene Gruppen befreundeter Hundehalter machten es sich auf Picknickdecken, im Gras unter den Bäumen gemütlich. So wirkte das Vereinsgelände wie ein Aufmarsch verschiedenster Hunderassen.

Unter anderem trafen sich eine Gruppe Hundebesitzer aus Donaueschingen und Brigachtal, die sich von früheren Hunderennen her kannten. Als sie von der Aldinger Veranstaltung hörten, verabredeten sie, sich dort zur Teilnahme zu treffen. Weitere Teilnehmer kamen aus Aldingen und den umliegenden Gemeinden sowie von anderen Hundevereinen. Eine Gruppe Zuschauer legte ihre sonntägliche Radtour so, dass sie dabei sein konnten.

Gestartet wurde in verschiedenen Klassen, so dass die Rennstrecke an das Leistungsvermögen des Hundes angepasst war. Die Minis bis 33 Zentimeter Schulterhöhe liefen 40 Meter, die Medi-Klasse – Hunde von 34 bis 45 Zentimeter – liefen 50 Meter, die Maxi-Klasse mit 46 bis 59 Zentimetern Schulterhöhe liefen 60 Meter. Die ganz große X-Large-Klasse, ab 60 Zentimeter, hatten 70 Meter zu laufen. Die Special-Klasse für ältere oder übergewichtige Hunde liefen 40 Meter.

Jeder Hund absolvierte zwei Durchläufe, die bessere Zeit wurde gewertet. Für die ersten drei Plätze gab es Pokale, jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde. In allen Klassen gaben die Hunde alles. Am Start wurden sie von einem Helfer des Aldinger Hundeverein gehalten, im Ziel lockte der Hundebesitzer rufend, oder ein Spielzeug schwingend. So kamen beeindruckende Zeiten zustande.

In der Special-Klasse fielen die über-zehnjährigen Hunde ganz besonders auf. Da war zum Beispiel Michael Taublinger mit Azena. Der Mensch lief die Strecke mit seinem angeleinten Hund, denn auch das war erlaubt. Den zweiten Platz erreichte „Feivel“, ein Zwergschnauzer-Rüde, der aussah, als würde eine kleine schwarze Kugel über den Rasen sausen. Bei „Skadi“, eine Irischen Wolfshund aus der X-Large-Klasse beeindruckte der majestätisch wirkende Bewegungsablauf des riesigen Windhundes. Am Ende des Nachmittags hatten alle Teilnehmer Spaß gehabt und für den Hundeverein Aldingen war klar, dass dieses Hunderennen im nächsten Jahr voraussichtlich wiederholt werden wird.

Die Ergebnisse:

Mini-Klasse 1.Platz Stefan Scharfe mit Bella, 2.Platz Walter Haag mit Spike, 3.Platz Markus Kuschezki mit Antonia.

Medi-Klasse 1.Platz Sandra Goder mit Livia, 2.Platz Eike Schrade mit Kiwi

Maxi-Klasse 1.Platz Laura Ross mit Acy, 2.Platz Thore Schrader mit Caliba, 3.Platz Kim Ernst mit Juno

X-Large-Klasse 1.Platz Thore Schrader mit Atos, 2.Platz Pascal Bodenhaupt mit Cataro, 3.Platz Sonja Marull mit Skadi

Special-Klasse 1.Platz Erwin Winze mit Bonny, 2.Platz Stefan Scharfe mit Feivel, 3.Platz Stefan Scharfe mit Calypso.