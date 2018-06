Gleich drei Unfälle durch Glatteis

Zu gleich drei Unfällen wegen Glatteis ist es am frühen Donnerstagabend auf der Straße zwischen Aixheim und Trossingen gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Abend sagte, geschahen die Unfälle gegen 17.30 Uhr an nahezu gleicher Stelle aufgrund überfrierender Nässe. In zwei Fällen rutschten Autos von der Straße, die Fahrer blieben unverletzt. Im dritten Fall sei ein Auto in den Gegenverkehr geraten und habe sich überschlagen. Der Fahrer stand offenbar unter Schock und verließ die Unfallstelle. Die Polizei suchte am Abend noch nach ihm. Wie der Sprecher sagte, fanden sich im Fahrzeug Blutspuren, so dass davon auszugehen sei, dass der unbekannte Fahrer verletzt sei.