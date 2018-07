Gemeinschaftsschule im Fokus

Die Vergabe mehrerer Gewerke bei der Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule hat den Aldinger Gemeinderat in seiner Sitzung in dieser Woche beschäftigt.

Die Vergaben

Werner Wohlleber vom ausführenden Planungsbüro war in der Sitzung anwesend, um gemeinsam mit Jens Hafner vom Bauamt die Gewerke vorzustellen.

Demnach ging er Auftrag für die Blitzschutz- und Erdungsanlagen an die Firma Fautz und Partner aus Villingendorf. Die Elektroinstallation wird von Del Basso Tuttlingen ausgeführt, die Kücheneinrichtung kommt von Mega aus Stockach. Die Aufträge für die Sanitär- und die Heizungsinstallation ging an die Firma Polowski aus Bräunlingen. Die Lüftungsarbeiten werden von der TIB Frickenhausen ausgeführt, die technische Wärmedämmung kommt von Boehme Isoliermeiter, Wildberg-Effringen. Das Gerüst wird nach dem einstimmigen Beschluss der Gemeinderäte von der Firma Mack aus Schönaich errichtet. Die Holz-Alu-Fenster und der Sonnenschutz werden von der Firma Erich Schillinger aus Oberwolfach eingebaut. Die Fassadenbekleidung aus Holz und Eternit wird von der Aldinger Zimmerei Haller angebracht.

Großteil der Gewerke vergeben

„Somit sind über 60 Prozent der Gewerke vergeben“, kommentierte Werner Wohlleber. Er teilte ebenso mit, dass die Sanierung und Erweiterung der Schule durch behördliche Auflagen und durch Preissteigerungen in der Baubranche teurer wird als geplant. Die Mehrkosten betrügen rund 202 000 Euro, was eine Abweichung von etwa drei Prozent bedeute, was über die Zeit gesehen im üblichen Kostenrahmen liege. Weiterhin ließ Werner Wohlleber die Gemeinderäte wissen, dass Alt- und Neubau bereits baulich getrennt sind. Eine Lösung für die Zwischenunterkünfte wird im Moment noch geprüft.

Container oder Netto-Gebäude?

Eine Idee ist, den Naturwissenschafts- und den Werkunterricht im früheren Netto-Gebäude unterzubringen. Doch das müsste für den Unterricht erst noch ertüchtigt werden. Auch Container-Lösungen stehen derzeit noch zur Debatte.

Sanitärarbeiten in der Bücherei

Ein weiterer Vergabebeschluss betraf die künftige Bücherei. Die notwendigen Sanitärarbeiten werden von der Aldinger Firma Grossert ausgeführt.

Pläne fürs Neubaugebiet

Die Weiterentwicklung des Wohngebietes „Weidenbruck II“ stellte Johann Senner vom Büro Planstatt Senner in der Gemeinderatssitzung vor. Das Neubaugebiet, das an die Dellinger Straße angrenzt, soll in seiner Konzeption ein Ordnungsprinzip sein und Quartiere, in denen Innenhöfe entstehen, miteinander verbinden. Durch eine Baulinie soll ein einheitliches Bild entstehen. Damit die Fläche optimal genutzt werden kann, sind zwei Vollgeschosse vorgeschrieben. In den Quartieren sind mehrere Dachformen wählbar, im Ordnungsbereich sind diese vorgegeben. Der Gemeinderat stimmte diesem Planentwurf zu. Im nächsten Schritt werden die Erschließungskosten vorgestellt. Das soll in der Gemeinderatssitzung im September geschehen. Im Anschluss kann dann die Offenlegung erfolgen. (smü)