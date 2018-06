Gando vom Schloss Balgheim siegt

Zur internationalen Zuchtschau bei der Aldinger Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde sind am Sonntag 53 Hunde gemeldet worden. Die Teilnehmer kamen unter anderem aus Italien. Zuchtwart Hans-Peter Rieker bewertete die Hunde.

Er hatte den Richteranwärter Steffen Straub an seiner Seite. Um Richter zu werden, muss jeder Anwärter drei Kontaktübungen, also Wettbewerbe, absolvieren. Nach einer erfolgreich abgelegten Prüfung stehen noch einmal sechs Anwärterübungen an, um dann endgültig als Richter tätig sein zu dürfen.

Am Rande der Zuchtschau verabschiedete der Aldinger Vorsitzende den Zuchtwart Hans-Peter Rieker, der zum Ende des Jahres die vom Verband vorgeschriebene Altersgrenze erreicht und in den Ruhestand geht.

Ein besonderer Magnet war die Zuchtschau für Züchter aus Italien. Mit 13 Hundebesitzern stellten sie die größte ausländische Gruppe. Unter ihnen war auch der Präsident des italienischen Zuchtverbands, Luciano Musolino. „Ich bin mit dem Erfolg, den die Hunde hier erzielt haben, sehr zufrieden“, lobte er die Ergebnisse.

Damit sich die Hunde im Vorführring gut präsentieren, tritt jeder Hundebesitzer im Team mit einem Partner an, der den Hund vorführt. Dem Hundebesitzer ist es gestattet, außerhalb des Vorführrings seinen Hund zu motivieren, damit dieser vom Zuchtwart eine gute Beurteilung erhält. Das führte zu einem munteren Treiben rund um das Geschehen. Die Hundeführer drehten, mit den Hunden an der Leine und im Laufschritt, ihre Runden im Ring, während draußen die Hundebesitzer riefen, pfiffen, ein Spielzeug schwenkten, mit dem Futtereimer klapperten, kurz alles anstellten, um den Hund aufmerksam zu halten.

Die ausgestellten Hunde wurden zuerst einzeln vorgestellt und auf Größe, Gesundheit und Verhalten überprüft. In der Demonstration im Ring wird das Gangwerk beurteilt. Die Hunde sind nach Geschlecht und Alter getrennt. Die Nachwuchsklasse ist neun bis zwölf Monate alt, die Jugend geht von zwölf bis 18 Monaten. Bis zum zweiten Lebensjahr gilt der Hund als Junghund, danach startet er in der Gebrauchshundeklasse. Um in dieser Kategorie vorgestellt werden zu können, muss er eine IPO Prüfung erfolgreich abgelegt haben.

Die erste zuchtrelevante Beurteilung erhält ein Schäferhund erst ab dem zwölften Lebensmonat. Den Abschluss der Einteilung bildet die Veteranenklasse. In dieser Klasse holte sich Gando vom Schloss Balgheim unangefochten den Tagessieg. Vom Zuchtwart Hans-Peter Rieker gab es nur lobende Worte und höchste Attribute für den erfahrenen Rüden. „Mit seinen sieben Jahren sieht er immer noch hervorragend aus“, lobte Rieker; ganz zum Stolz des Züchters Erwin Winze und der Besitzerin Raffaela Straub.