Fusion der beiden CDU-Ortsverbände steht im Vordergrund

Bei der Hauptversammlung des Aldinger CDU-Ortsverbands haben sich die Mitglieder mit der Arbeit der Vorstandschaft mehr als zufrieden gezeigt. Die zu ehrenden langjährigen Mitglieder waren nicht anwesend. Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhält Klaus Blumenstein das silberne Ehrenzeichen von Bund, Land und Kreis. Gold geht an Reinhold Hengstler für 40jährige Mitgliedschaft.

Vorsitzender Gerhard Kratt ging anfangs auf die große Politik ein, hauptsächlich zitierte er das Gezeter zwischen CDU und CSU, was allgemein schlechte Stimmung mache und einen großen Schatten auf die Arbeit an der Basis werfe. Nichtsdestotrotz bat er die Mitglieder, weiterhin bei der Stange zu bleiben.

Er sei stolz darauf, dass der Ortsverband in eine gute Zukunft blicken könne und stellte die drei laufenden Projekte vor. Die Gründung einer Jungen Union-Ortsgruppe im April mit anfangs sieben Personen sei „für uns schon eine Sensation“ gewesen. Inzwischen gehörten ihr bereits elf Personen an. „Die umfangreiche Arbeit, junge Menschen für die Politik zu sensibilisieren, hat vielfältige Frucht getragen“, freute sich Kratt. Vermutlich sei auch bereits ein Kandidat aus diesen Reihen für die im kommenden Jahr stattfindenden Kommunalwahlen vorhanden.

Im zweiten Projekt sei der Zusammenschluss mit der Ortsgruppe Aixheim (wir berichteten) schon seit 2016 im Gespräch gewesen. „Unsere Gruppe hat ja bereits sein Votum hierfür abgegeben“, so Kratt. Nun sei in der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung in Aixheim ebenfalls ein „Ja“ gefallen für eine Fusion. Der Vorsitzende sieht hierin eine Möglichkeit, sich auf neue Füße zu stellen. „Denn wir brauchen neuen Wind.“ Hiermit könne auch ein Zeichen gesetzt werden für ein Zusammenwachsen der beiden Ortsteile.

Zudem würden die Mitglieder immer älter. „Es gibt auch immer weniger Leute, die Verantwortung übernehmen wollen“, stellte Kratt fest. Für einen Zusammenschluss müssten jetzt noch miteinander gemeinsame Strukturen erarbeitet und ein neuer Vorsitzender gesucht werden. Hier habe man die Fühler bereits ausgestreckt und sei eventuell schon fündig geworden. Kein Ortsverband solle sich vereinnahmt fühlen. „Ich freue mich auf jeden Fall über diese Entscheidung und bin mir sicher, alles zu einem guten Ende zu bringen und so für eine gemeinsame sichere Zukunft der Ortsverbände gesorgt zu haben“, so Kratt.

Als drittes Projekt wurde die anstehende Kommunalwahl angesprochen. Der Ortsverband Aldingen sei bestrebt, junge Leute auf die Liste zu bekommen, und vor allen Dingen auch Frauen. Zum Jahresende wolle man eine komplette Liste präsentieren können, so Kratt.

Mit dem Kassenbericht von Frank Haufe waren die Mitglieder zufrieden. Irmgard Keil und Carlo Engel bescheinigten eine „vorbildlich geführte Kasse“.

Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss bestätigte der Versammlung, dass die Ortsgruppe betreffs Fusion auf einem guten Weg sei. Gleichzeitig machte sie auf die Sommeraktion des Kreisverbands aufmerksam, „Wie geht’s Dir, TUT? Sag uns deine Meinung“, und bat die Ortsgruppe mitzumachen. Material stehe zur Verfügung. Einstimmig wurde die Entlastung der Vorstandschaft erteilt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Bacher berichtete über die Arbeit im Gemeinderat, wobei das Hauptaugenmerk auf der Realisierung der Mehrzweckhalle Aixheim und der Gemeinschaftsschule Aldingen lag.