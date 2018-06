Flüchtlinge kommen am Freitag

Am Freitag, 11. Dezember, werden in Aldingen zirka 40 Flüchtlinge erwartet. Untergebracht werden sie im Gasthaus „Zur Hoffnung“. „Das ist ein gutes und vermietbares Gebäude“, sagte Bürgermeister Ralf Fahrländer im Gemeinderat. „Wir erwarten eine komplette Belegung.“ Das Empfangskomitee hat sich auf die Ankunft der Flüchtlinge vorbereitet. Als Koordinator fungiert Jugendreferatsleiter Marc Molsner.

Die Bodenplatte für den Schulpavillon wird in dieser Woche betoniert. Einzugstermin soll der 4. April sein, zeitgleich mit dem ersten Unterrichtstag. Was die Einrichtung angeht, ist die Verwaltung mit verschiedenen Herstellern im Boot. Favorisiert wird die Firma Flexi. Für die Januar-Sitzung wird für die Räte eine Vorlage erstellt. Das Motto lautet: weg vom Frontalunterricht. Im Pavillon kann überall unterrichtet werden, weshalb dafür kein brennbares Material in Frage kommt. Eine Förderung gibt es auch für das Gebäude. „Dann müssen wir auch den Gemeinschaftsschule-Standort realisieren“, so Bürgermeister Fahrländer.

„Wir sind derzeit sehr zufrieden mit der Reinigung“, so Ralf Fahrländer. Deshalb wird jetzt der Vertrag mit der Denkinger Gebäudereinigungsfirma Iseni um zwei Jahre verlängert. Bedingt durch die Container-Reinigung ist der Preis auf 9704 Euro angestiegen. „Die Qualität stimmt.“ Doch der kommende Pavillon sei noch nicht berücksichtigt.

Das Ratsinfosystem kann noch nicht zum 1. Januar 2016 starten. Die Testphase müsse verschoben werden, so Hauptamtsleiterin Friedrike Schmid im Gemeinderat.

Es geht voran mit der Neugestaltung der Aixheimer Ortsmitte: Die Kanalsanierungsarbeiten sind abgeschlossen, ebenso der Austausch der Wasserleitung. Nun steht noch die Verlegung der Versorgungsleitung und der Leerrohre für zukünftige Versorgungen an. In diesem Zusammenhang wurde die Trassenführung der Straßenbeleuchtung verifiziert sowie der Umbau der Schaltzentrale und die Versorgungstechnik. Den Zuschlag erhielt die Firma Del Basso. Das Büro faktorgrün hat die Leistungen zusammengestellt und von der Firma Del Basso ein Angebot angefordert. Da aber die Maßnahme bezuschusst wird, hat sich die Aldinger Verwaltung kurzfristig entschlossen, ein zweites Angebot einholen zu lassen von der Firma Elektro Öfinger. Den Zuschlag bekam aber die Aixheimer Firma Del Basso als günstigste Bieterin für rund 21 300 Euro. „Das Wetter ist fantastisch“, freute sich Bauamtsleiter Jakob Mayer. Denn so können die Arbeiten zügig weitergehen.