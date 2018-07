Familienfest rund um den Fußball

„Rund ist unser Ball und rund ist unsere Welt!“ Unter diesem Motto hat das diesjährige Familienpicknick des Kindergartens „Hand in Hand“ in Aldingen gestanden. Mit einem Begrüßungslied zum Thema Fußball startete der Nachmittag und wurde durch eine bunte Spielstraße eingeläutet. Man konnte sich beim Torwandschießen austoben, Fußballeinwurf üben und Fahnen basteln oder sich in prächtigen Farben schminken lassen.

Nach den Spielen wurden die Grills angefeuert und das Salatbuffet eröffnet. In gemütlicher und entspannter Atmosphäre picknickten alle und stärkten sich für die anstehende Abschlussfußballpartie, die zwischen Kindern und Eltern ausgetragen wurde. Jeder war hochmotiviert und wollte so viele Tore wie möglich für seine Mannschaft erzielen. Nach einem spannenden Spiel, bei dem natürlich die Kinder gewannen, ging der aufregende Nachmittag zu Ende und die Kinder sowie Erzieherinnen verabschiedeten sich. Viel Arbeit, Leidenschaft und Zeit steckte hinter diesem gelungenen Familienpicknick, das allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.