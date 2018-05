„Für einige Termine konnten wir ein Ersatzquartier finden“

Die Aixheimer Fasnet muss wegen der fehlenden Festhalle umorganisiert werden. Dazu Michael Foellmer, der stellvertretende Zunftmeister der Narrenzunft Hans Wuost:

Herr Foellmer, was ändert sich in diesem Jahr?

Ein Teil der Veranstaltungen kann nicht stattfinden, für einige andere Termine konnten wir im „Gallischnieder“ ein Ersatzquartier finden. Der Schmotzige Donnerstag beginnt mit der Schülerbefreiung und der Kindergartenschließung. Mit den Schülern werden Spiele auf dem Schulhof gemacht, mit den Kindergarten-Kindern gibt es einen kleinen Umzug ums Karree. Dann wird der Narrenbaum gemeinsam geschmückt. Mit den Kindern gingen die Narren sonst immer in die Halle zur Kinderparty. Zum Mittagessen gehen die Mitglieder der Narrenzunft ins Vereinsheim des Schützenverein, den Dobel, zum Mittagessen. Danach werden die örtlichen Betriebe besucht, ehe die Narren sich zu den Rentnern gesellen, die im „Gallischnieder“ feiern. Nach dem Narrenbaum-Stellen findet ein kleiner Kostümball wieder im Gallischnieder statt.

Was ist am Freitag geplant?

Am Freitag sind die Aixheimer Narren beim Nachtumzug bei den Original Lindenmännle in Aldingen und feiern danach dort in der Halle. Am Samstag findet normalerweise ein bunter Abend mit umfangreichem Programm statt. In diesem Jahr gibt es lediglich einen Ehrungsabend mit einer Büttenrede und eventuell einen Tanz der kleinen Garde im Gallischnieder. Am Sonntag, dem Tag des Umzuges, verweilen alle Narren in den Besenwirtschaften. Anlaufpunkt für die Hans-Wuost-Mitglieder ist die „Pflug-Bar“. Am Montagnachmittag, dem Tag der Kinderfasnet, können auch die kleinen Narren zum Gallischnieder ausweichen.

Wie endet die Fasnet in diesem Jahr?

Am Dienstag reist die Hans Wuost nach Stuttgart-Hofen, und läuft im dortigen Umzug mit. Am Abend wird der Narrenbaum gefällt. Danach klingt die Fasnet 2018 in der „Pflug-Bar“ aus. (smü)