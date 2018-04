Erstkommunion: „Ich will bei dir zu Gast sein“

„Ich will bei dir zu Gast sein.“ Unter diesem Motto haben am vergangenen Sonntag in den Kirchen St. Marien, Aldingen, und St. Georg, Aixheim, folgende Kinder von Pfarrer Sabu Palakkal zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. In Aldingen (Foto links) sind es: Gina Anagnostopoulos, Sophia Eberhardt, Luca Gruber, Joelle Hofmann, Melissa Horras, Antonia Kiesel, Jessica Lask und David Stefan. Die Erstkommunikanten in Aixheim (Foto rechts) sind: Jannik Heyer, Andreas Kaufmann, Andriano Lujic, Heiko Michel, Veronica Borzi, Lea-Sophie Bürkle, Theresa Grathwohl und Simon Götz.