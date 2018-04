Erste Hauptversammlung im eigenen Haus

Von äußerst erfolgreich verlaufender Vereinsarbeit haben die Mitglieder der Landsmannschaft der Donauschwaben Aldingen bei ihrer Jahreshauptversammlung gehört. Sie hat im Vereinsheim am Ortsrand stattgefunden, das seit Jahresbeginn im Besitz der Landsmannschaft ist.

Mit einem Sektempfang begrüßte die Vorsitzende Elfriede Wollmann die Mitglieder zur ersten Jahreshauptversammlung in den eigenen Räumen. Schon als sich im vergangenen Jahr ein eventueller Verkauf des Vereinsheims des Aquariumverein Ludwigia abzeichnete, hatte die Landsmannschaft das Gebäude mehrfach gemietet und dort verschiedene Feste ausgerichtet. So konnten sich die Vorstandschaft und die Mitglieder einen Eindruck vom Gebäude und dem Gelände verschaffen. In vielen Verhandlungen mit Ralf Schräpel, dem Vorsitzenden des Aquariumvereins, und Bürgermeister Ralf Fahrländer als Vertreter der Gemeinde und Grundstücksbesitzer wurden der Kaufpreis und die Zahlungsmodalitäten ausgehandelt.

Spender und Sponsoren

Die Mittel für den Kauf des Vereinsheims kamen aus einem zinslosen Darlehen von der Gemeinde und von vielen Spendern, die drei- bis vierstellige Summen beisteuerten. Allen voran hat Johann Aulilla eine Großspende getätigt und der Landsmannschaft seine finanzielle Unterstützung für die nächsten drei Jahre zugesichert. Weitere Spender waren die Aldinger Unternehmen Kohler Präzisionstechnik, Pro Auto Günther Friedrich und Kfz Thomas Frombach. Die Arnold Kleitsch Internet GmbH aus Spaichingen, Isolde Tanriverdi von Delal Kebap in Zimmern ob Rottweil, und der Physiotherapeut Erwin Pichler aus Rottweil. Einen neuen Vinylboden hat die Firma Kupferschmid aus Dürbheim gespendet. Engelbert Friedrich, Vertreter der Rheinzink GmbH, sorgte für die Pfosten für einen neuen Zaun. Darüber hinaus erhält die Landsmannschaft eine neue Dacheindeckung von dieser Firma. Weitere Unterstützung kam von vielen privaten Spendern und von Handwerkern in Form von Sachleistungen.

„Als ich vor drei Jahren den Vorsitz übernommen habe, hätte ich nie zu träumen gewagt, dass sich so etwas Tolles entwickeln kann“, sagte Elfriede Wollmann. „Nun stehen wir hier und ich kann einfach nur noch danke sagen“, fügte die Vorsitzende hinzu.

Enormer Zulauf

Nicht nur, dass die Unterstützung im Zusammenhang mit dem Kauf des Vereinsheims überwältigend war, auch der Zulauf zu der Landsmannschaft ist enorm. Zählte der Verein im Jahr 2017 noch 105 Mitglieder gehören aktuell 165 Personen der Landsmannschaft an. Auch das Engagement der Mitglieder bei den bereits abgeschlossenen Sanierungsarbeiten ist enorm.

Der Gastraum und die Küche erstrahlen schon in neuem Glanz. Der nächste Schritt wird ein Zaun sein, der das Gelände begrenzt. So soll für die Sicherheit der Gäste gesorgt werden. Die Außenfassade und die Toiletten sind der nächste Sanierungsschritt, der in Angriff genommen wird.

Das „Langosch“-Essen, das im vergangenen Jahr am Pfingstmontag stattgefunden hat, soll dieses Jahr wiederholt werden. Nach dem Willen der Vorstandschaft soll das ein fester Termin im Jahr werden. Der Termin für das Sommerfest ist für den 22. Juli festgelegt. Das Banater Echo wird zur Unterhaltung spielen. Ein bayrischer Tag und ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt sind in diesem Jahr auch wieder eingeplant.

Bei so viel erfolgreicher Vereinsarbeit war die Bestätigung der Amtsinhaber bei den Wahlen sozusagen Formsache. Elfriede Wollmann ist also weiterhin die Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist Walter Schmidt. Kassierer ist Sigmund Blum und Herbert Molitor der Schriftführer. Als Beisitzer wurden Helmut Bender, Werner Müller, Heinz Hellberg und Werner Schmidt im Amt bestätigt. Kassenprüfer sind Manfred Wollanka und Günther Wibiral.