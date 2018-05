Eine Radiosendung wird wieder lebendig

Der Musikverein Aldingen versteht zu begeistern. Das haben die Musiker unter der Leitung von Karl Jung am Samstagabend in der Erich-Fischer-Halle unter Beweis gestellt. Sie haben ein umjubeltes Konzert unter dem Motto „50 Jahre Rundfunkaufnahmen“ gegeben.

Tatsächlich fanden im April 1968 im Trossinger Konzerthaus Rundfunkaufnahmen für die Sendung „So singt´s und klingt´s im Land“ statt. Unter dem damaligen Dirigenten Franz Gärtner spielte der Musikverein Aldingen einige Stücke ein, die dann im Südwest-Rundfunk gesendet wurden. Darunter auch zwei Kompositionen von Franz Gärtner.

Die Stücke aus der Radiosendung von 1968 wurden am Samstag im ersten Teil des Konzertes gespielt. Als Ansage hörte das Publikum die Radio-Anmoderation von damals. Auch im zweiten Teil des Konzerts zeigten die Aldinger Musiker die ganze Bandbreite ihres Könnens. Verstärkt durch einige Musiker des Musikvereins Aixheim kam das Orchester mit „So schön ist die Blasmusik“ volkstümlich daher.

Temperamentvolles Medley

Temperamentvoll und wohl bekannt waren die Stücke des Medleys „Mexiko Life“, und gefühlvoll wurde es bei „Böhmische Liebe“. Für die romantische Gesangseinlage von Sigrid und Karl Jung gab es stehend Applaus. Nach drei Zugaben sagte Karl Jung: „Nun habe ich meine Musiker sehr strapaziert, jetzt gehen wir endgültig von der Bühne.“

Den Auftakt des Konzerts bildete, wie üblich, der Auftritt der Nachwuchsgruppe. Unter der Leitung von Annika Linz spielten die ganz Kleinen ein erstes Mal öffentlich. Die „Young Concert Collection“ gaben sie alleine, bei „A Fine Day“ und „Holiday Rock“ wurden sie von der Jugendkapelle unterstützt.

Dann war die Jugendkapelle an der Reihe, die unter anderem mit dem „Can-Can“ von Jacques Offenbach begeisterte. Gemeinsam mit den Aktiven hatten sie mit „A Good Start“ als erstes einen Marsch im Programm. Bei „Cups“ wurde es rhythmisch und mit „Highlights from Harry Potter“ kam die Magie des Filmes in die Erich-Fischer Halle.

Das Konzert des Aldinger Musikvereins ist immer auch der Zeitpunkt der Ehrungen. Lothar Dittes, Präsidiumsmitglied des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, überreichte Mario Hauser die Ehrennadel in Bronze für seine zehnjährige aktive Tätigkeit als Musiker. Ramona Jung wurde für 20 Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet, und für ihre 30-jährige Aktivität erhielt Klaudia Kochems die Ehrennadel in Gold.

Vorbildliche Nachwuchsförderung

„Was wären wir für eine Gesellschaft, gäbe es die kulturellen Vereine, wie eben Musikkapellen nicht mehr?“, fragte Lothar Dittes in seiner Ansprache. „Ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und unseres Wirkens würde fehlen.“ Dittes lobte die vorbildliche Nachwuchsförderung, die in Aldingen betrieben werde. „Durch die Ausbildung junger Menschen kann der Musikverein Aldingen getrost in die Zukunft blicken“, so Dittes.

Das wurde bei der Ehrung deutlich, die Karl Jung vornehmen konnte. Leonie Avramidis, Luca Anagnostopoulos, Noah Keil und Lorenz Tepes erhielten ihre Urkunde zum bestandenen D1-Lehrgang, den sie im Ausbildungszentrum in Spaichingen absolviert haben.