Einbruchsversuch in Aldingen

Schon wieder ist eine Bäckerei Ziel eines Einbruchsversuchs gewesen, diesmal in Aldingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannten Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft mit angegliederter Bäckerei am Kreisverkehr Trossinger Straße und Zotterangen in Aldingen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, eine Nebeneingangstüre zur Bäckerei aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Spaichingen (07424/ 9318-0). (pz)