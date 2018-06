Eier bekommen ein passendes Osterkleid

/Trossingen (bro) - Sie sind einfach wunderschön und eigentlich viel zu schade zum essen: die Brisilleneier, die die Trachtengruppe Trossingen jedes Jahr färbt und dann als Osterüberraschung zum Kauf anbietet. Und jedes Jahr entstehen wahre Kunstwerke, richtige Unikate, denn kein Ei gleicht dem anderen. Diese Woche ist das Haus von Hans Hohner in Aldingen wieder zur Produktionsstätte umfunktioniert worden.

Eine Gruppe leidenschaftlicher Färber, bis zu 30 Personen im Schichtwechsel, hat sich getroffen, um rund 800 noch nackten Eiern ein passendes Osterkleid zu verleihen.

Zum Brisillenei wird ein Ei, indem es noch roh ganz behutsam mit Kräutern, Gräsern und Blüten belegt wird, eine erste Hülle mit Zwiebelschalen erhält und dann in Zeitungspapier eingewickelt wird. Dann wird das Päckchen gut verschnürt und kommt ins Blausud-Wasser, wo das Ei 25 Minuten lang gekocht wird. Damit später jeder seine Eier zurückbekommt, werden sie mit Geschenkbändern gekennzeichnet. So kann sich keiner mit fremden Federn schmücken.

Normalerweise mussten Hans Hohner und die anderen immer recht lange suchen, um hübsche Verzierungen aus der Natur zu finden. Gesammelt wurde überall, die Gräser-Suche führte bis ins Elsass, ins Kinzigtal, an den Bodensee, in die Stuttgarter Gegend und rund um Herrenberg. „Wir waren immer vier bis fünf Stunden unterwegs“, erzählt Hans Hohner und erinnert sich auch an so manche Gräser-Suche im Schnee. Doch der blieb in diesem Winter ja größtenteils aus. „Dieses Jahr hatten wir in zwei Stunden alles gesammelt, mehr als alle anderen Jahre zuvor zusammen.“ Die Zwiebelschalen wurden das ganze Jahr über aufgehoben.

Lange Tradition

Seit seinem fünften Lebensjahr färbt Hans Hohner Eier, also weit über 75 Jahre. „Ich habe das schon gelernt vor dem Zweiten Weltkrieg“, erzählt er von der Familientradition im Hause Hohner, am Karfreitag Brisilleneier herzustellen.

„Diese Tradition wäre nach und nach untergegangen.“ Doch dann kam den Eier-Künstlern ein Zufall zu Hilfe. Die Frau des damaligen Stadtbaumeisters, Irma Kuhn, kam am Karfreitag mitten in der Produktion zu Besuch. Die Mitbegründerin des Museums Auberlehaus in Trossingen war so fasziniert, dass sie zusammen mit der zweiten Mitbegründerin Maria Walter die Brisilleneier in einem Strohkörble im Auberlehaus ausstellte. Ab diesem Tag wurden immer im Auberlehaus Eier gefärbt, irgendwann später hat die Trachtengruppe diesen Brauch eigenständig weitergeführt. Und seit etwa 40 Jahren wird in Aldingen produziert.

Eine weitere Tradition: Immer am Ostermontag wurden die gefärbten Eier geworfen. Gingen die Hühnerprodukte dann dabei kaputt, wurden sie eben gegessen. Ein bisschen Dreck am Ei störte da keinen.

„Die Tradition unserer Großeltern wurde nahtlos weitergeführt“, freut sich Hans Hohner. Immer wieder werden auch Kinder einbezogen, damit diese Tradition nie ausstirbt. Schon die Kleinsten versuchen mit Feuereifer, ein Ei zum Brisillenei zu machen.

Bis das Brisillenei fertig ist, vergehen gut 30 Minuten. Doch dann kann das zum Schluss mit Öl eingeriebene Ei glänzen. „Entscheidend für ein schönes Muster ist das Binden“, sagt Hans Hohner. Ist das Ei zu lasch gebunden, „wird es wischi-waschi“.

Am Donnerstag, 17. April, verkauft die Trachtengruppe Trossingen ihre Brisilleneier ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt in Trossingen. Und am Karsamstag sind die Eier-Künstler aus Trossingen ab 13.30Uhr im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck zu Gast, um auch anderen Menschen ihr Handwerk näher zu bringen. (bro)