Diebe stehlen zwei Rasenmäher

Am vergangenen Wochenende sind in Aldingen zwei Rasenmäher aus Geräteschuppen entwendet worden. Leidtragende waren dabei im einen Fall der Verein Donauschwaben Aldingen und im anderen die katholische Kirchengemeinde St. Marien. Die unbekannten Einbrecher schnitten in beiden Fällen die an den Geräteschuppen angebrachten Vorhängeschlösser mit einem Werkzeug auf und verschafften sich so Zutritt. Aus dem hinter dem Vereinsheim der Donauschwaben befindlichen Geräteschuppen in der Straße Marflad wurde ein aufsitzbarer grün-weißer Rasentraktor der Marke Vikings im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Aus dem Gerätelager der Kirchengemeinde in der Deilinger Straße nahmen die Täter den Schieberasenmäher des Herstellers AL-KO im Wert von mehreren Hundert Euro mit.

Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt in beiden Fällen und erbittet unter 07424/ 93 18 0 Hinweise. (pz)