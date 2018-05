„Die Ummeder“ sind wieder da

Die Fasnetsaison 2018 ist kurz und heftig. Auch die Narrenfreunde Aldingen haben daher in den nächsten Tagen ein strammes Programm. Bereits am heutigen Samstag ist das Narrenblatt „Die Ummeder“ wieder erhältlich. „Heiß begehrt - also schnell zugreifen“, raten die Narrenfeunde.

Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder zahlreiche Aldinger ein sogenanntes Narrenstück geleistet, welches im „Ummeder“ wiederzufinden ist. Der „Ummeder“ erscheint 2018 bereits zum 19. Mal auch in diesem Jahr wieder komplett in Farbe. Das Narrenblatt kostet 2,50 Euro.

In folgenden Geschäften kann der „Ummeder“ erworben werden: Autohaus Hauser, Schreibwaren Puppik, Bäckerei Rottler und Bäckerei Link. Ebenfalls sind wieder Laufgruppen im Ort unterwegs und werden von Tür zu Tür das Blättle frei Haus liefern – auch ohne Bestellung.

Am morgigen Sonntag, 4. Februar, treffen sich die Narrenfreunde dann um 11 Uhr an der Erich-Fischer-Halle, um zum Ringtreffen nach Mahlstetten zu fahren (Rückfahrt: 17.30 Uhr).

Der Schmutzige Donnerstag, 8. Februar, beginnt um 6 Uhr mit dem Antrommeln. Ab 8.30 Uhr besuchen die Narren dann die Aldinger Geschäfte, das Rathaus und die Schule. Um 11 Uhr ist die Befreiuung des Kindergartens St. Marien und der Kindertagesstätte Arche vorgesehen. Von 14.30 bis 17 Uhr steigt dann die Kinder-Fasnet der Narrenfeunde und der Gugge Mucke. Abends um 18 Uhr geht es dann weiter mit Absetzen des Bürgermeisters. Danach wird der Narrenbaum traditionell von Hand gestellt.

Am Freitag, 9. Februar, ist Ortsfasnet mit Aufsagen in den Häusern (Maschkeren). Am Freitagabend um 19 Uhr zieht dann der Nachtumzug der Narrenzunft Original Lindenmännle Aldingen durch den Ort. Es schließt sich eine Hallenfasnet an.

Für die Narrenfreunde geht es am Samstagt, 10. Februar, mit dem Bus zum Umzug nach Buchenbach, am Sonntag, 11. Februar, nach VS-Schwenningen, am Montag mit PKW nach Wurmlingen und am Fasnetsdienstag, 13. Februar, wieder mit dem Bus nach Deißlingen. Am Dienstagabend um 18 Uhr geht die Fasnet dann mit dem Narrenbaumfällen und dem Verbrennen der Hex zu Ende. (pm)