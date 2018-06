„Denen Schuld geben, die wirklich schuld sind“

„Wir für den Frieden – der Islam stellt sich vor.“ So lautete am Donnerstag der Titel der Informationsveranstaltung im Schulzentrum Aldingen, für die Klassen fünf bis sieben und acht bis zehn getrennt. Es war der Anfang eines Kennenlernprozesses, viele Fragen werden bei einer weiteren Veranstaltung beantwortet.

Die Protagonisten waren die Vertreter der Spaichinger Moschee, Imam Bilal Arisut, Vorsitzender Nehat Demirci, seine Stellvertreterin Fadime Yildirim, Sprecher Akin Eski, seine Nichte Fatima Tosun, der Präventionsbeauftragte der Polizei, Michael Ilg, der Vertreter des türkischen Elternbeirats Oktay Yildiz und Rektor Albert Grimm. Als Experte war Fatih Sahan gekommen, Landeskoordinator der Ditib-Gemeinden Baden, islamischer Theologe, Islamwissenschaftler und derzeit Doktorand der islamischen Theologie in Tübingen. Er ist Vorsitzender des Beirats für islamischen Religionsunterricht des Landes. Auch Eltern waren in die Halle gekommen.

Kennenlernen bedeutete an diesem Vormittag nicht den Menschen mit der jeweils unterschiedlichen Herkunft kennen zu lernen. Da waren die mehrere hundert Schüler in ihrer bunten Mischung sozusagen eher die Spezialisten. Sondern das Kennenlernen der Religion des Islams und der Regeln, und das galt für Muslime wie Nicht-Muslime. Das Wichtigste aber war die klare Unterscheidung der Religion des Islam und der Ideologie des Islamismus. Denn viele Jugendliche bilden sich über ihre eigene Religion im Internet und lernen dort oft die radikalsten Interpretationen kennen.

Schulsozialarbeiterin Sybille Strauß-Synesion rief die Jugendlichen auf, Fragen zu stellen, aber sie tauten erst nach und nach auf, zum Schluss reichte die Zeit fast nicht. Das Wissen über den Islam und Muslime ist nicht groß, so lagen die Schüler beim Quiz oft daneben: Nur zwölf Prozent der muslimischen Frauen tragen Kopftuch in Deutschland, der erste muslimische Friedhof ist 1798 in Berlin eingerichtet worden, 45 Prozent der Muslime in Deutschland haben den deutschen Pass und nur drei Muslime sind im Bundestag, bei insgesamt rund 4,5 Millionen.

Fatima Tosun erzählte auch von Diskriminierungserfahrungen: Ihr Klassenlehrer in der Realschule hatte ihr gesagt, sie solle in die Hauptschule, weil sie eine Fünf in Mathe hatte und doch sowieso in der Türkei von ihrem Vater verheiratet werde. Wozu sie dann Bildung brauche. Sie sagte: „Ich hatte die Wahl, lasse ich mich in das Klischee drücken, oder beweise ich, dass ich Grips habe und reiße mich zusammen.“ Sie wählte Letzteres und absolvierte Gymnasium und Studium zur Grundschullehrerin.

Während Eski das Grundverständnis eines friedlichen Islams, abgeleitet aus dem Koran darlegte, schilderte Sahan den Umgang mit den Schriften: Der Koran bedürfe wie alle heiligen Schriften der Auslegung, auch müsse er im historischen Kontext gesehen werden. Sehr erhellend waren die Fragen der Schüler: Wie das Verhältnis zu anderen Religionen sei: „Können die recht haben“, fragte ein Schüler. Die Grundtendenz laute: Gott sei Schöpfer aller Menschen. Glaube solle im Herzen aller Menschen stattfinden. Die Beziehung finde ohne Mittler zwischen Gott und dem Menschen statt. Darüber also zu urteilen sei nicht an den Menschen, sondern an Gott, so Sahan. Auch wenn man Atheist sei?“ setzte ein anderer nach. Es komme, so Sahan, darauf an, in einem friedlichen Zustand zu sein, ob man Gott erkenne oder nicht.

Eine junge Frau erzählte, dass die Eltern ihrer Freundin das Kopftuch aufzwängen, welchen Rat sie ihr geben könne. Akin Eski: Sie möge mit ihren Eltern zu ihm und zum Imam kommen zur Beratung. Das Kopftuch müsse freiwillig sein. Auf die Frage, warum ein Mann ihr als Frau die Hand nicht gegeben habe, sie habe sich dadurch als minderwertig behandelt gefühlt, sagte Sahan: „Das ist etwas Kulturelles und hat nichts mit der Religion zu tun.“ Es gebe Länder, da gelte es als unhöflich für einen Mann, einer Frau die Hand zu geben. Es sei eine Umgewöhnungsphase, bis sich die kulturellen Verhaltensmuster anglichen.

Ein Schüler setzte praktisch das Schlusswort mit Blick auf islamistische Extremisten und Terroristen: „Man soll nicht immer gleich einer ganzen Kultur, einer ganzen Religion die Schuld geben, sondern den Leuten, die auch wirklich schuld sind.“