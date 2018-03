Chorleiter will lateinische Messe zu Gehör bringen

Der Kirchenchor Aixheim ist mit dem Jahr 2017 äußerst zufrieden. Dies haben die Berichte bei der Jahreshauptversammlung im Bürgersaal gezeigt.

Schriftführerin Maria Zimmerer hob in ihrem Jahresbericht besonders die kirchlichen Feiertage hervor: An Ostern die Aufführung der Missa Brevis von Michael Haydn, das Kirchenpatrozinium und das 25-jährige Priesterjubiläum des gebürtigen Aixheimers, Superior Franz Xaver Weber vom Kloster Sießen. Zu einem besonderen Ereignis wurden auch die Hochzeit des Chorleiters. Mit zahlreichen weiteren Aktivitäten wurde zudem auch die Kameradschaft gepflegt.

Auch in den Finanzen hat sich einiges bewegt, wenn auch Kassiererin Margret Moser von keinen allzu großen Beträgen berichten konnte. Für ihren gewissenhaften Bericht wurde ihr vom Vorsitzenden ein dickes Lob gezollt.

Chorleiter Joachim Gruler konnte nur Positives berichten. Den 87,7-prozentigen Probenbesuch lobte er ebenfalls. Er richtete jedoch an die Chörler die Bitte, ein wenig mehr das Zitat zu beachten: „Fünf Minuten vor der Zeit, ist des Sängers Pünktlichkeit“.

An Ostern möchte der Chorleiter einmal eine zusammenhängende lateinische Messe zu Gehör bringen. Leise schlummere in ihm auch der Gedanke an ein Konzert in späterer Zukunft. Im kommenden Jahr, eventuell zur Adventszeit, könnte er sich ein sogenannter Liedvortragsabend vorstellen. Auch das Thema „Neues geistliche Lied“ mit Band will er gezielt in Angriff nehmen. Doch soll das Singen auch weiterhin Spaß machen. Jedoch bedeute Stillstand Rückstand.

Vorsitzender Alfred Efinger nannte den Chor ein wertvolles Organ und Institution in der Kirchengemeinde. Auch im weltlichen Bereich sei man mit Auftritten oft präsent. Insgesamt habe man 57 Aktivitäten gemeistert, die sich in 43 Proben und 14 Auftritt aufgliedern. „Dies war für uns eine beachtliche Arbeit“, so Efinger.

Unter Leitung von Joachim Gruler sei es gelungen, den Chor weiter zu entwickeln. Nun gelte es, den Aufwärtstrend beizubehalten. Dem Chorleiter und den übrigen Funktionären überreichte er als Dank ein Präsent.

Zurzeit bestehe der Chor aus 24 Mitglieder, davon zehn im Sopran, fünf Alt, vier Tenor und fünf Bass.

Zusammen mit den Chormitgliedern wurden die Termine für das kommende Jahr festgelegt. Hierbei wurde auch an einen Ausflug gedacht. Mangels Halle musste von der Ausrichtung des Dekanatskirchenmusiktags im November Abstand genommen werden. Er findet nun in Böttingen und Königsheim statt, informierte Vorsitzender Efinger seinen Chor. Im Jahre 2020 wird dann Aixheim Ausrichter sein.

Im Namen von Pater Sabu dankte Pastoralreferent Peter Berner dem Chor für die musikalische Mitgestaltung der Gottesdienste während des Jahres.

Für fleißigen Probenbesuch erhielten ein Weinglas: Karin Grathwohl, Johannes Efinger, Margret Zöld, Franz Gruler, Hans Zisterer, Margret Moser, Maria Zimmerer, Anneliese Gruler, Rita Gruler, Claudia Ziegler, Alfred Efinger. Und für nullmaliges Fehlen kam noch eine Flasche Wein dazu gab es für Ewald Efinger, Heidemarie Efinger und Joachim Gruler.