Beim TV Aldingen turnen Kinder durch den Märchenwald

Rund 200 Kinder haben an der Kinderolympiade des TV Aldingen teilgenommen. Dabei betreuten sie die Lehrerin Doris Gruhler und ihre Klasse 7 der Gemeinschaftsschule. Los ging es für jedes Kind mit der Startkarte. Im Anschluss traten sie an die Würfelstation, um auszuwürfeln, an welche Märchenstation sie gehen durften.

Damit wollte der Verein einen großen Andrang an den einzelnen Stationen – es waren zehn – verhindern. Nachdem die Kinder alle Stationen absolviert hatten, erhielten sie ein Lebkuchenherz als Anerkennung für die Teilnahme. Der Abriss der Startkarte war gleichzeitig die Eintrittskarte zur Schätzfrage. Zum Motto Märchen lautete in diesem Jahr die Frage: Wie viele Erbsen hat Aschenputtel in der Schüssel? Als Preise gab es zum Beispiel Gutscheine für das Tuttlinger TuWass und das Aldinger Hallenbad. Mehr Fotos finden Sie bei uns im Internet unter www.schwaebische.de/fotoreportagen. (smü)