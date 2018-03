Anwohner beklagen Busverkehr

Die Bürgerfrageviertelstunde ist bei der jüngsten Sitzung des Aldinger Gemeinderats von einer achtköpfigen Gruppe genutzt worden, um ein Anliegen vorzubringen. Das Thema war der Busverkehr im Wohngebiet „Eigenleh“.

Von morgens um 5.20 Uhr bis abends um 23.20 Uhr würden Linienbusse durch das Wohngebiet fahren, stellten die Anwohner fest. Diese seien oftmals leer, führen zu schnell, zu rücksichtslos, zum Teil über die Gehwege, und brächten eine Lautstärke von 90 Dezibel mit sich. An manchen Sonntagen würden gar noch Gelenkbusse durch die eh schon engen Straßen fahren. So lauteten die Klagen, die auch von Anwohnern im „Kirchsteig“ und „Am Gauger“ bestätigt wurden.

Die Anwesenden beklagten eine Verminderung der Wohnqualität, in einem als ruhig ausgewiesenen Wohngebiet, in dem zudem Tempo 30 gelte. Die Kritik wurde sachlich vorgetragen und mit der Forderung nach einer Reduzierung der Zeiten verbunden, zu denen Busse durch das Wohngebiet fahren. Bürgermeister Ralf Fahrländer sicherte zu, die Kritik anzunehmen und an die richtige Stelle weiterzugeben. Die Anwohner ihrerseits stellten klar, dass sie sich in der Angelegenheit Lösungen wünschen.

Nächster Abschnitt Nahwärme

In Sachen Nahwärme ist in Aldingen der nächste Bauabschnitt auf den Weg gebracht worden. Baubeginn für die Versorgung in der Brunnenstraße ist im Verlaufe der Monate März und April. Im Anschluss wird die Schuraer Straße und das angrenzende Baugebiet in Angriff genommen. Die Gemeinderäte vergaben die Tiefbauarbeiten an das Aldinger Unternehmen Efinger. Die Rohrleitungsarbeiten führt, nach einem einstimmigen Beschluss, die Klumpp GmbH aus Offenburg aus.

Ein weiterer Beschluss betraf die Jugendarbeit der Gemeinden Aldingen und Aixheim. Im alljährlichen Haushalt sind die Zuschüsse für die Vereine enthalten. So gehen 10 000 Euro an die Spielvereinigung Aldingen, 10 900 Euro erhält der Turnverein Aldingen. 16 200 Euro gehen an den Turnverein Aixheim und mit 3500 Euro wird die Jugendarbeit des Musikverein Aixheim gefördert. Der Aldinger Musikverein bekommt für den selben Zweck 6200 Euro, an die Modellfluggruppe werden 1900 Euro überwiesen und die Guggenmusik bekommt 500 Euro, um die Jugend zu fördern.

Vergabe an heimischen Betrieb

Aus der Sitzung des Aixheimer Ortschaftsrates kam der Beschluss, weitere Stühle und Tische für die sanierte Aixheimer Festhalle anzuschaffen. In dieser Sitzung, die vor einer Woche stattgefunden hat, war angeregt worden, ortsansässige Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufzufordern.

Tatsächlich gab die Schreinerei Gruler ein Angebot ab, das mit dem des Herstellers mithalten kann. So ging der Auftrag an den hiesigen Betrieb.