Rund 50 Angler aus Aixheim, Denkingen und Trossingen haben am Sonntag beim Kameradschaftsfischen des Angelsportverein Aixheim teilgenommen. Dabei gingen der Wanderpokal und die drei Pokale für die Plätze an Denkinger Hobbyfischer.

Den ersten Platz belegte Matthias Melzer mit einer Forelle, die 568 Gramm wog; Zweiter wurde Georg Adam, dessen Forelle 543 Gramm schwer war und den dritten Platz belegte Elmar Schlenker mit einer 481 Gramm schweren Forelle. Die Platzierten freuten sich über ihren Erfolg, doch die Kameradschaft steht bei diesem Fischerfest klar im Vordergrund.

So sagte zum Beispiel David Kolar: „Ich habe zwar nichts gefangen, doch schön war´s trotzdem. Ich komme wegen dieser schönen Anlage und wegen der Begegnungen mit den anderen Anglern.“ Bernd Merker hingegen hatte mehr Anglerglück, er holte drei Fische aus dem Wasser. „Wo ist denn die Waage, mal sehen ob sie was bringen?“, sagte er und hoffte auf einen Platz auf dem Siegerpodest.

Motorradfreunde Aldingen kommen auch vorbei

Das Fischerfest hat mittlerweile eine beinahe 40-jährige Tradition und ist alljährlich ein Besuchermagnet. Spaziergänger, Radfahrer und in diesem Jahr auch die Motorradfreunde Aldingen fanden den Weg zum Brandegartweiher. Zur Mittagszeit waren alle Plätze besetzt, es mussten sogar noch Tische und Bänke aufgestellt werden, um den Andrang zu meistern. Viele Gäste ließen sich den ganzen Fisch, oder auch das Filet schmecken.

Am Nachmittag hielt Pastoralreferent Peter Berner die traditionelle Maiandacht an der Mariengrotte. Danach gab es bei Kaffee und Kuchen und am Glücksrad kleine Preise zu gewinnen. Zur musikalischen Unterhaltung spielte „Gaudi Brass Oaxa“ auf. Mit ihren fetzigen Rhythmen unterhielten sie das Publikum. Sie nutzten die Gelegenheit, auf das „Blechduell“, den Wettbewerb des Radiosenders SWR 4, an dem sie teilnehmen, hinzuweisen.

Die Musiker stellten sich in dem neu gestalteten Bereich der Anlage auf, in dem einige Bäume gefällt worden waren. So haben die Besucher nun einen freien Blick in die angrenzende Wiesenlandschaft. Eine Veränderung, die mit viel Zuspruch zur Kenntnis genommen wurde, und für die Musiker wie geschaffen, denn sie kamen in der natürlichen Kulisse mit ihrem Sound super zur Geltung.