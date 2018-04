Aldingerin präsentiert Werk auf Buchmesse

„Es war mir klar: Diese Reise würde ein absoluter Höhepunkt in meinem Leben sein.“ Wovon die Aldingerin Gustel Strasser spricht, ist ihr Besuch bei der Leipziger Buchmesse. Dort war die Verfasserin der Autobiographie „Die Wurzeln meines Lebens“ (wir berichteten) Gast am Stand ihres Verlages.

Dass die 80-Jährige einiges erlebt habt, ist ihrem Buch unschwer zu entnehmen: Es handelt unter anderem von der Flucht der Familie aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg, ihrer Jugend in der DDR und ihrer glücklichen Ehe in Aldingen; doch auch ihr erster Besuch in Leipzig war für die Seniorin ein kleines Abenteuer: Ihr Verlag, die Pro Business GmbH in Berlin, hatte sie zur Präsentation ihres Buches bei der renommierten Messe eingeladen. „Ich war wirklich überrascht – doch wie sollte ich die Reise in meinem Alter in die Tat umsetzen? Leipzig ist ja nicht gerade einen Katzensprung entfernt.“

Die Aldingerin fragte das „Lieblingspatenkind“ ihres Mannes, Susanne Strasser, zwecks Begleitung. Mit dem Zug fuhr Gustel Strasser schließlich von Stuttgart über Frankfurt, wo ihre Reisebegleitung einstieg, nach Leipzig. „Wir hatten ein schönes Hotel gegenüber der Nikolaikirche.“ Die Kosten für dieses und die Anreise musste die 80-Jährige jedoch selbst tragen.

Überrascht war sie vom Andrang und dem „Chaos“ auf der Buchmesse. „Es war mehr los, als ich erwartet hätte – wir mussten uns bis zur letzten Halle durch die Menschenmassen kämpfen.“ Am Verlagsstand angekommen, hatte sie erst einmal „das tolle Gefühl, mein Buch auf der Leipziger Buchmesse stehen zu sehen“. Ihre Ende 2017 erschienenen Lebenserinnerungen wurden im Rahmen der Frühjahrsneuerscheinungen nochmals vorgestellt. Gustel Strasser lernte ihren Lektor Mathias Renner kennen. „Er hat gesagt, dass das Buch gut ankommt.“ Am Stand habe sie „viele anregende und aufschlussreiche Gespräche“ führen können. Auch Lesungen anderer Autoren habe sie sich angehört.

Die Verkäufe von „Die Wurzeln meines Lebens“ sind noch ausbaufähig: Gut 20 Exemplare seien bisher über den Verlag verkauft worden, berichtet die Verfasserin; „zudem habe ich in Aldingen weitere 20 verkauft oder verschenkt“. Aber schließlich sei es nicht ihr Ziel gewesen, einen Verkaufsschlager zu schreiben. „Ich wollte mein Leben niederschreiben – auch für die jüngere Generation, denn die weiß ja von früher oft gar nichts.“