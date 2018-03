Aldinger Wehr peilt Jubiläumsfest an

Auf ein außergewöhnliches Jahr hat Aldingens Kommandant Gerd Borchert bei der Mitgliederversammlung der freiwilligen Feuerwehr Aldingen zurückblicken können. Zum ersten Mal legten zwei Gruppen unter der Leitung von Vizekommandant Sven Wagner das Leistungsabzeichen in Gold ab, ein neues Feuerwehrfahrzeug ging in Betrieb und die Arbeiten am Um- und Erweiterungsbau des Magazins mit viel Eigenleistung konnten weitgehend abgeschlossen werden.

Und das alles passierte neben der Jugendarbeit, den Arbeitsdiensten, der Maschinenpflege und zahlreichen Einsätzen. Die Wehr besteht derzeit aus 86 Personen, davon sind 36 in der Einsatzabteilung, 40 in der Kinder- und Jugendabteilung und acht in der Alterswehr. Bei 44 Einsätzen konnten neun Personen gerettet, es mussten aber auch drei Tote geborgen werden.

Unter den Einsätzen waren 13 Brände, 20 technische Hilfeleistungen und zehn Fehlalarme. 17 mal traf man sich zu Übungsabenden. Die Hauptübung fand in der ehemaligen Bäckerei Link statt.

Groß war die Freude, als das neue Löschfahrzeug HLF20 abgeholt werden konnte. Mit zahlreichen Lehrgängen wurde der Ausbildungsstand verbessert. Borchert betonte, mit dem neuen Magazin habe man nun auch eine zeitgemäße Unterkunft für die nächsten Jahrzehnte. Im Sommer werde noch der neue Kommandowagen geliefert. Der Dank des Kommandanten galt seinem Stellvertreter, des Ausschussmitgliedern, Gerätewarten und Jugendwarten.

Oliver Keller wurde als neuer Zugführer in sein Amt eingesetzt, bevor Schriftführer René Gründig einen Rückblick auf weitere Aktionen gab. Jugendwart Oliver Keller bedauerte, dass im vergangenen Jahr kein Zeltlager oder Wanderpokal auf Kreisebene stattgefunden hatte und auch das Kinderferienprogramm musste wegen der Baumaßnahme ausfallen. Die Jugendlichen hätten jetzt aber schöne neue Räume und hätten dafür auch Arbeitsdienste geleistet.

Die Betreuerin der Kinderabteilung Christiane Ulrich besuchte mit den 24 Kindern andere Hilfsorganisationen wie DLRG THW, DRK und Polizei. Dieses Jahr will sie mit den Kindern einen Film drehen. Die acht Mitglieder der Altersabteilung, so Alwin Strohm, seien alle über achtzig und besuchten verschiedene Veranstaltungen. Kassierer Markus Öfinger konnte einen positiven Kassenbericht abgeben und bekam von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Bürgermeister Ralf Fahrländer betonte, 2017 sei nicht nur wegen des goldenen Leistungsabzeichens, des neuen Fahrzeugs und des Magazins ein besonderes Jahr gewesen. Die Arbeit der Wehr werde immer vielschichtiger mit spezifischen Anforderungen, dafür seien Fortbildungen nötig. Die Gemeinde könne nur den Rahmen schaffen, wichtig seien die Feuerwehrleute mit ihrem Einsatz für die Gemeinde und dafür galt ihnen sein Dank.

Plötzlich: ein Einsatz

Was es heißt ständig einsatzbereit zu sein, erlebten die Besucher hautnah, denn mitten in der Versammlung löste der Alarm aus und eine Mannschaft rückte zur Hilfeleistung aus. Bei den Wahlen wurde Bernd Klawonn zum neuen Kassierer gewählt, Schriftführer René Gründig im Amt bestätigt und zu Kassenprüfern wurden Thomas Reiniger und Markus Öfinger gewählt. Der Kommandant bedankte sich beim scheidenden Kassierer Markus Öfinger, der dieses Amt 14 Jahre innehatte.

Der stellvertretende Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Thorsten Barthelmes konnte Florian Graul für 20 Jahre und Martin Gruler, Sven Wagner und Sven Heinemann für 30 Jahre ehren. Bürgermeister Fahrländer beförderte Michael Ruhnau zum Hauptfeuerwehrmann, Markus Sieber zum Oberlöschmeister und Oliver Keller zum Brandmeister.

2018 steht ganz im Zeichen des 150jährigen Bestehens der Feuerwehr. Dies wird vom 21. bis 23. September gefeiert. Am 30. Juni ist Aldingen Ausrichter für das Leistungsabzeichen.

Für die gute Zusammenarbeit mit dem DRK bedankte sich Wolfgang Voith. Mit Bildern von Einsätzen endete die Versammlung.