Aldinger Schulzentrum verabschiedet verdiente Pädagogen

Zum traditionellen Schulabschluss am Schulzentrum Aldingen haben sich ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der Schule im Evangelischen Gemeindehaus getroffen. Im Rahmen der vom Kollegium musikalisch umrahmten Feier wurden durch Schulleiter Bernhard Straile und die Leiterin des schulpädagogischen Teams, Sybille Strauß-Synesiou, eine ganze Reihe Kollegen verabschiedet.

Dies waren laut Pressemitteilung Margot Dietenberger, Manuela Hermann und Maren Schutzbach, die im Ganztagsbereich beschäftigt waren, Hatice Batagan und Alicia Chamula, die im Schulzentrum Aldingen ihr Anerkennungsjahr absolviert haben, Katharina Christoph, Amelie Wohnrau und Thomas Schirk, die in der Gemeinschaftsschule Aldingen ihr Referendariat abgeschlossen haben, Alexandra Côme und Helmut Limburger, die an andere Schulen wechseln.

Der Höhepunkt waren laut Mitteilung die Verabschiedungen von Petra Wagner und Gerhard Hausch in den Ruhestand. Straile machte deutlich, dass mit der Pensionierung beider Kollegen in Aldingen eine Ära zu Ende gehe. Daher war es auch für Bürgermeister Ralf Fahrländer selbstverständlich, den Dank der Gemeinde Aldingen zu überbringen.

Petra Wagner unterrichtete seit 1997 in der Grundschule in Aldingen und Aixheim. Bis zu ihrem letzten Schultag habe sie ihren Unterricht gründlich vorbereitet. Dabei habe sie immer ein großes Herz für alle Nöte ihrer Schüler gezeigt. Straile bedankte sich insbesondere für die „absolut verlässliche Art und Weise, mit der Petra Wagner alle schwierigen Aufgaben übernahm und erledigte“.

Gerhard Hausch unterrichtete seit 1978 an der Aldinger Schule. Er begann in den Klassen der Grundschule und unterrichtete später alle Klassen der Sekundarstufe I. Ein besonderes Anliegen war ihm der Schulsport. Neben dem Ablegen des Sportabzeichens und der Durchführung der Sporttage baute er den Jungen- und besonders den Mädchenfußball auf, so die Pressemitteilung. „Seine sachlich-differenzierten Beiträge zur pädagogischen Weiterentwicklung der Grund- und Hauptschule zur Werkrealschule und in den letzten Jahren zur Gemeinschaftsschule und seine ausgewogene Haltung werden alle Kollegen vermissen.“

Die beiden bedankten sich für die „gute Kooperation mit dem gesamten Kollegium und die vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Schulleitern Hermann Buschle, Albert Grimm und Bernhard Straile.