Aldinger Schüler haben Abschluss in der Tasche

Zum letzten Mal sind die Werkrealschulabsolventen in Aldingen verabschiedet worden. Gleichzeitig legten die ersten Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule ihren Hauptschulabschluss ab. Insgesamt haben 50 Schulabgänger ihren Abschluss in der Tasche: 27 Hauptschüler und 23 Werkrealschüler. Schulbeste wurde Julia Suckau mit dem Notendurchschnitt 1,6.

Einiges ausgedacht hatten sich drei Klassen für die Abschlussfeier an ihrer Schule, die von Valerie Helmel, Scarlett Stefanov und Robin Heinemann moderiert wurde. So unterhielt Klasse 9a das Publikum mit einer Diashow aus den vergangenen Schuljahren und Klasse 9b hatte ein Quiz vorbereitet, mit dem sie ihre Klassenlehrerin Marina Schnitzlein und den Englischlehrer Timo Müller zum Schwitzen brachte. lautes Gelächter brach beim Auftritt der Zehntklässler aus: Die führten Szenen aus dem Schulalltag vor. Auch Klassenlehrer Gerhard Hausch war mit in die Bühnenshow eingebunden.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten unterhielt Janine Wollanka mit zwei gefühlvollen Klavierstücken das Publikum. Auch Bürgermeister Ralf Fahrländer gratulierte den Schulabgängern zu ihren Abschlüssen. Für ganz besonderes soziales Engagement verlieh er den Sozialpreis der Gemeinde an Julia Suckau. Damit würdigte Fahrländer ihren Einsatz für die Klasse und ihre Bereitschaft, Mitschüler bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zu unterstützen.

Der Hengstler-Förderpreis, verbunden mit einem Gutschein über 350 Euro, überreichte Ausbildungsleiter Hermann Höckl an die jeweils besten Schüler der neunten und zehnten Klasse. Preisträger waren Mara Herter und Julia Suckau.

Christian Uhlig vom Aldinger Präzisionstechnikunternehmen Hommel & Keller verlieh den Technikpreis an Nathaly Grimm. Sie wurde damit für die beste Leistung im Fach Technik gewürdigt.

Im Schulzentrum Aldingen gibt es außerdem den Preis des Elternbeirats. Dieser wird an diejenigen Schüler verliehen, die sich besonders für die Schulgemeinschaft eingesetzt haben.

Elternbeiratsvorsitzender Michael Frank gratulierte den Preisträgern Jonas Hermann und Scarlett Stefanov aus der Klasse zehn, die sich in besonderem Maße in der SMV engagiert hatten und Nicole Schilin, Vina Schmitt und Diana Stephan aus der Klasse neun, die das ganze Schuljahr über als Schulbäcker tätig waren und freiwillig in den Pausen süße Stücke und Brötchen verkauft hatten.

Schulleiter Bernhard Straile verwies in seiner Ansprache auf die Tatsache, dass jeder Mensch in Ordnung ist, so wie er ist. Gleichzeitig heiße das aber nicht, dass jedes Verhalten eines Menschen in Ordnung sei. Er wünschte seinen Schulabgängern, dass sie in ihrem Leben auf Menschen treffen, die diesen Unterschied verstehen und leben.

Klassenlehrer Gerhard Hausch gratulierte seinen Zehntklässlern zum Erreichen der Mittleren Reife: „Ihr habt nach dem Hauptschulabschluss im vorangegangenen Jahr noch eins draufgesetzt und damit die Tür für eure berufliche Zukunft noch weiter aufgestoßen.“

Klassenlehrerin Marina Schnitzlein wünschte den Schülerinnen und Schülern auf ihren weiteren Lebensweg vor allem Neugier, Mut und Respekt. „Benutzt stets euren Verstand, eurer Herz und eure Hände, dann wird alles gut.“

Die Schülerinnen und Schüler fanden für alle Lehrer des vergangenen Schuljahres passende Worte zum Abschied. Sie bedankten sich bei ihnen für die geleistete Arbeit und die gute Prüfungsvorbereitung mit Geschenken.